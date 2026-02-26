Cơ bắp của Ronaldo ở tuổi 41

Ronaldo khoe cơ bắp ở tuổi 41.

Trên trang Instagram có tới 671 triệu người theo dõi, Ronaldo chia sẻ thông điệp: “Sự bền bỉ và hiệu suất cao không đến một cách ngẫu nhiên. Chúng được xây dựng bằng quá trình hồi phục mỗi ngày. Không có bí mật nào cả, mọi thứ bắt nguồn từ thói quen".

Đi kèm dòng trạng thái là hình ảnh Ronaldo cầm một thiết bị massage thuộc thương hiệu phục hồi "AVACR7" do chính anh phát triển. Trong bức ảnh này, siêu sao 41 tuổi để lộ cơ bụng sáu múi đầy ấn tượng.

Theo tiết lộ, Ronaldo duy trì chế độ tập luyện khắt khe với thời lượng có thể lên tới 4 giờ mỗi ngày. Anh ăn 6 bữa nhỏ giàu protein thay vì 3 bữa truyền thống, ưu tiên các thực phẩm ít chất béo như thịt gà, cá tươi, quả bơ, salad, hạt quinoa và trái cây. Món ăn yêu thích của CR7 vẫn là Bacalhau a Bras, đặc sản Bồ Đào Nha gồm trứng, khoai tây chiên và cá tuyết muối.

Ngoài các buổi tập cùng Al Nassr, Ronaldo còn xây dựng giáo án cá nhân riêng với các bài tập Pilates, bơi lội và 5 buổi gym mỗi tuần, bao gồm cardio, chạy nước rút cường độ cao và tập tạ nhằm tăng cường sức mạnh cơ bắp. CR7 cũng thường xuyên sử dụng phòng xông hơi và ngâm nước đá để tối ưu hóa quá trình hồi phục.

Ronaldo khoe cơ bắp vào năm ngoái.

Tỷ lệ mỡ cơ thể của Ronaldo được ghi nhận ở mức 7%, con số thậm chí thấp hơn mức trung bình của các cầu thủ Premier League (8-12%).

Sau những lùm xùm liên quan đến việc từ chối ra sân thi đấu cho Al Nassr, Ronaldo đã tái xuất và khẳng định bản thân hạnh phúc với cuộc sống tại Saudi Arabia. Anh và gia đình mong muốn tiếp tục gắn bó lâu dài với quốc gia này.

Với nền tảng thể chất đáng kinh ngạc cùng kỷ luật thép, Ronaldo một lần nữa chứng minh rằng thành công và sự bền bỉ của anh không đến một cách ngẫu nhiên.

Tác giả: Duy Luân

Nguồn tin: znews.vn