Thủ tướng yêu cầu sớm thành lập sàn giao dịch vàng quốc gia

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 06 ngày 23/2 về đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương, tổ chức, cá nhân liên quan sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán phải khẩn trương, tập trung xử lý công việc với tinh thần “làm việc sớm, vào việc ngay” theo đúng chỉ đạo của Ban Bí thư.

Đáng chú ý, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, UBND tỉnh, thành phố theo dõi sát biến động giá cả, thị trường sau Tết, nhất là hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu và các nguyên liệu đầu vào quan trọng phục vụ sản xuất; chủ động, kịp thời có các giải pháp điều tiết cung cầu, bình ổn thị trường, điều tiết sản xuất, không để thiếu hàng, sốt giá. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc kê khai, niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết; xử lý nghiêm các hành vi tăng giá bất hợp lý, đưa thêm những khoản thu ngoài giá để thu cao hơn mức giá kê khai, niêm yết.

Ngân hàng Nhà nước theo dõi sát thị trường vàng, triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý hoạt động kinh doanh vàng phù hợp với chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền

Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách vĩ mô khác, kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2026 bình quân khoảng 4,5%.

Điều hành lãi suất, tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, thị trường tiền tệ, lạm phát và mục tiêu chính sách tiền tệ, đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế; điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp, ổn định thị trường ngoại tệ, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững. Giao nhiệm vụ cho các ngân hàng thương mại tiết giảm chi phí, ứng dụng công nghệ số, cắt giảm thủ tục hành chính, tiết kiệm chi tiêu, giữ nguyên lãi suất ngân hàng ổn định như những năm trước đây.

Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả; hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng kinh tế; tiếp tục triển khai các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm soát và xử lý nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng, hạn chế phát sinh mới nợ xấu, bảo đảm an toàn, ổn định hoạt động hệ thống các tổ chức tín dụng.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước theo dõi sát thị trường vàng, triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý hoạt động kinh doanh vàng phù hợp với chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền. Khẩn trương báo cáo Thường trực Chính phủ về việc nghiên cứu, đánh giá, xem xét đề xuất thành lập sàn/sở giao dịch vàng quốc gia, không để chậm trễ hơn nữa.

