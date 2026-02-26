Tàu hoả tông xe tải chắn ngang đường sắt, 2 người thương vong

Tối 25-2, một lãnh đạo UBND xã Ngọc Hồi (Hà Nội) cho biết cơ quan chức năng đang cứu hộ, cứu nạn vụ tai nạn đường sắt, bước đầu xác định có 2 người thương vong.

Theo đó, khoảng 19 giờ 50 ngày 25-2 tại quốc lộ 1A (xã Ngọc Hồi, Hà Nội), tàu SE3 chạy qua khu gian Văn Điển - Thường Tín (đoạn đường sắt nằm giữa hai nhà ga liền kề) đã tông với chiếc xe tải mang BKS 29H-792.xx chắn ngang đường sắt. Theo camera ghi lại, khi tín hiệu cảnh báo đã sáng, chắn tàu bắt đầu hạ xuống, chiếc xe tải vẫn đi qua khiến phần đầu vướng rào chắn, xe dừng lại ngang đường sắt. Đúng lúc này, đoàn tàu khách SE3 đi tới, tông mạnh vào xe tải rồi kéo lê đoạn dài. Cú tông mạnh khiến ô tô tải kẹt ở đầu tàu, bị đẩy đi rất xa và bị "vò nát". Tàu khách SE3 cũng bị hư hỏng nặng phần đầu.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông và Công an xã Ngọc Hồi đã đến hiện trường tổ chức cứu nạn. Đến 21 giờ 30 cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn đã cơ bản được khắc phục.

Theo lãnh đạo xã Ngọc Hồi, vụ tai nạn đường sắt khiến 2 người thương vong. Nguyên nhân vụ tai nạn đường sắt đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

