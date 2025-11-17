Thời gian:
Biệt thự như 'sở thú mini' của nữ diễn viên có nhan sắc vạn người mê

Biệt thự của nữ diễn viên Hoắc Tư Yến được nhiều người ví như 'sở thú mini' bởi khu vườn rộng rãi, nuôi gà, thỏ, chim công...

Hoắc Tư Yến là nữ diễn viên nổi tiếng với vẻ đẹp cổ điển. Cô từng đóng chính trong loạt phim cổ trang như "Thất tiên nữ". Ảnh: QQ

Hoắc Tư Yến hiện sống cùng chồng và con trong biệt thự rộng gần 3.000m2 ở vùng ven Bắc Kinh (Trung Quốc). Ảnh: QQ

Biệt thự thiết kế theo phong cách Marocco pha trộn nét cổ điển và hiện đại. Ảnh: QQ

Nội thất trong nhà đều là hàng cao cấp, đồ da được mua từ khắp nơi trên thế giới. Ảnh: QQ

Bếp và phòng trà kết hợp giữa phong cách Trung Hoa và phương Tây. Ảnh: QQ

Một góc phòng khách được bài trí đẹp mắt. Ảnh: QQ

Đáng chú ý nhất là khu vườn với nhiều loại vật như thỏ, công, cún cưng, gà... Ảnh: QQ

Công trắng sải cánh trong vườn. Ảnh: QQ

Nữ diễn viên tự tay chăm cây trong khu vườn rộng lớn. Ảnh: QQ

Cẩm tú cầu bung nở nổi bật trên nền tường cam đất. Ảnh: QQ

Khu vườn còn là nơi nữ diễn viên thường xuyên bày tiệc, mời bạn bè dự. Ảnh: QQ

Tác giả: Hoàng Minh

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

