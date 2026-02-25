Sự hối lỗi muộn màng của gã đàn ông đoạt mạng người đầu ấp tay gối

Lời biện minh của kẻ giết người

Ngày 25/2, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Xuân Sáu, SN 1970, trú tại xã Đông Thành, tỉnh Nghệ An về tội Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Nạn nhân trong vụ án là vợ của bị cáo - bà Võ Thị Ng., SN 1972.

Theo đó, Nguyễn Xuân Sáu và vợ từng có cuộc hôn nhân đầm ấm bên 3 người con. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, đời sống vợ chồng không tránh khỏi mâu thuẫn nhưng Sáu vẫn luôn nhẫn nhịn, chăm chỉ làm ăn nuôi gia đình.

Thế nhưng, bi kịch gia đình bắt đầu ập đến từ khi Sáu đổ bệnh. Sức khỏe yếu nên người đàn ông này không thể làm việc nặng, chỉ quanh quẩn trong nhà làm những việc lặt vặt. Cũng từ đó, áp lực kinh tế đè nặng lên vai người vợ. Sáu biết rõ những vất vả của vợ nên thường động viên, san sẻ, chi tiêu chắt bóp trong nhà.

Nhưng, điều đó chẳng thể giữ được tổ ấm khi vợ chồng thường phát sinh nhiều mâu thuẫn. Con cái, họ hàng biết điều đó nhưng ai cũng nghĩ chuyện gia đình nên không can thiệp sâu.

Vào tối ngày 10/9/2025, sau khi ăn cơm xong, Sáu ra võng nằm nghỉ. Chừng 10 phút sau người vợ đi làm về thì hai bên xảy ra cãi vã liên quan đến việc chi tiêu trong gia đình. Trong lúc đấu khẩu, bà Ng. cầm quạt điện đánh trúng vào vùng mặt, đầu và tay của Sáu.

Nghe tiếng cãi vã, cô con dâu sống gần đó liền chạy sang can ngăn. Khi con dâu rời đi thì vợ chồng Sáu tiếp tục cãi và giằng co nhau. Người con dâu tiếp tục chạy sang can ngăn vợ chồng Sáu.

Khi thấy con dâu đi về, Sáu đi xuống bếp lấy con dao bầu. Cùng thời điểm này, bà Ng. cầm cái "trang" (dùng để phơi lúa) đi đến, đánh về phía Sáu nhưng không trúng. Ngay sau đó, Sáu đâm liên tiếp 2 nhát vào vùng ngực của vợ.

Bị đâm bất ngờ, bà Ng. kêu cứu rồi bỏ chạy ra ngoài, gục xuống nền nhà. Nghe tiếng kêu cứu, cô con dâu chạy sang, phát hiện sự việc đã nhờ hàng xóm gọi xe cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong do suy tuần hoàn, suy hô hấp cấp.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội nhưng cho rằng do vợ hay càm ràm, nói nhiều. Hôm đó, việc bị vợ cầm quạt điện đánh nên bị cáo bực tức, dẫn đến hành vi mất kiểm soát.

Hối hận muộn màng

Bị cáo Sáu thừa nhận trong cuộc sống thường nhật, vợ chồng Sáu thường cãi nhau. "Bị cáo thì nóng tính, vợ thì hay càm ràm nên nhiều khi vợ chồng cãi nhau những chuyện không đâu", bị cáo trình bày. Tuy nhiên, Sáu cho biết dù mâu thuẫn như vậy nhưng cả hai chưa bao giờ nói đến chuyện ly hôn vì tình nghĩa vợ chồng và vì con cháu.

Trước câu hỏi của vị thẩm phán tại sao lại giết vợ, bị cáo cúi mặt trình bày: "Bị cáo không cố ý, hành vi của bị cáo chỉ do bộc phát, không kiểm soát được cơn nóng giận".

Nhận thức hành vi của mình là sai, sau khi gây án, dù gia đình bị hại, các con không yêu cầu đền bù nhưng Nguyễn Xuân Sáu đã tự khắc phục hậu quả bằng việc đưa 50 triệu đồng là tiền riêng của bị cáo để hỗ trợ mai táng phí cho nạn nhân. Tại phiên tòa, bị cáo gửi lời xin lỗi tới gia đình bên vợ và anh em họ hàng, con cái.

Cái giá Sáu phải nhận là bản án 12 năm tù giam.

Thông qua phiên tòa, HĐXX cũng nhắc nhở mọi người cần biết kiềm chế tính nóng nảy của bản thân. "Cơm sôi nhỏ lửa, ông bà ta thường nói như vậy để nhắc nhở mọi người, nhất là vợ chồng phải biết nhường nhịn nhau để giữ mái ấm hạnh phúc. Vụ án cũng là bài học cảnh tỉnh cho nhiều người khác trong việc biết kiềm chế bản thân, tránh hành xử mất kiểm soát khi nóng giận", vị thẩm phấn chia sẻ.

Quay lại với vụ án, HĐXX nhận định, hành vi của Nguyễn Xuân Sáu là nguy hiểm cho xã hội, đã phạm vào tội Giết người và tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng nên cần xử lý nghiêm. Tuy nhiên, cũng cần xem xét một số tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như đầu thú, phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của nạn nhân gây ra; bố của bị cáo là người có công với cách mạng.

Xem xét toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt Nguyễn Xuân Sáu 9 năm tù về tội Giết người, 3 năm tù về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; tổng hình phạt chung là 12 năm tù.

Chỉ vì phút nóng giận, Nguyễn Xuân Sáu đã phải trả giá bằng những năm tháng tù tội. Nhưng có lẽ bản án lương tâm sẽ đeo bám Sáu dai dẳng suốt những năm tháng về sau,...

