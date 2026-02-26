Hẹn tại nhà nghỉ nói chuyện nợ nần, nữ nhân viên tạp vụ rút dao đâm chủ nợ

Ngày 25/2, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang thụ lý, giải quyết vụ việc đối tượng H.B.Ê. (SN 1993, trú xã Quảng Phú) có hành vi dùng dao đâm anh N.C.T. (SN 2002, trú phường Buôn Ma Thuột, cùng thuộc tỉnh Đắk Lắk) nhằm mục đích quỵt nợ nhưng không thành.

Theo kết quả điều tra ban đầu, anh N.C.T. là sinh viên một trường đại học trên địa bàn phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk. Trong quá trình theo học tại đây, anh N.C.T. có quen biết với H.B.Ê., là nhân viên tạp vụ cùng trường. Trong khoảng thời gian từ ngày 18/12/2019 đến ngày 5/11/2025, anh N.C.T. nhiều lần cho H.B.Ê. vay tiền và vàng, với tổng số 12 triệu đồng và 20 chỉ vàng PNJ.

Đối tượng H.B.Ê tại Cơ quan điều tra.

Trong quá trình vay mượn, hai bên có lập hợp đồng thỏa thuận, nếu H.B.Ê. không trả nợ sẽ chuyển nhượng một thửa đất đứng tên bố mẹ cho anh N.C.T. để trừ nợ. Tuy nhiên, sau đó H.B.Ê. không thực hiện nghĩa vụ trả nợ như cam kết. Anh N.C.T. nhiều lần gọi điện, nhắn tin yêu cầu thanh toán và cho biết sẽ mang hợp đồng vay mượn đến gặp bố mẹ H.B.Ê. để làm việc. Lo sợ gia đình biết chuyện nợ nần, H.B.Ê. đã nảy sinh ý định tấn công anh N.C.T. nhằm trốn tránh nghĩa vụ trả nợ.

Khoảng 11h trưa ngày 7/2/2026, H.B.Ê. mang theo một con dao dài khoảng 15cm, giấu trong túi áo khoác, rồi nhắn tin hẹn gặp anh N.C.T. tại một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Hữu Thấu, phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk để nói chuyện nợ nần. Do địa điểm ban đầu hết phòng, anh N.C.T. chở H.B.Ê. đến một nhà nghỉ khác trên cùng tuyến đường, đồng thời rủ thêm một người bạn đi cùng và chờ tại sảnh.

Con dao H.B.Ê. mang theo để tấn công an N.C.T. được Cơ quan điều tra thu giữ.

Tại phòng nghỉ, H.B.Ê. lấy lý do vào nhà vệ sinh. Nghi ngờ có biểu hiện bất thường, anh N.C.T. mở cửa phòng định đi ra ngoài thì bất ngờ bị H.B.Ê. dùng dao đâm nhiều nhát về phía vùng cổ và đầu của anh N.C.T. Bị tấn công, anh N.C.T. đã chống trả, đẩy ngã đối tượng, tri hô và cùng mọi người khống chế, bắt giữ bàn giao cho cơ quan Công an xử lý.

