Ô tô lao xuống sông, tài xế tử vong trong cabin

Ngày 25-2, tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã tìm thấy thi thể nam thanh niên mất tích dưới sông Nhà Lê trong vụ ô tô lao xuống sông và đã bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Khu vực lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện thi thể nam thanh niên tử vong sau khi ô tô lao xuống sông

Trước đó, vào khoảng 1 giờ 40 phút ngày 25-2, Đội chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 4, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo từ Trung tâm 114 về việc một xe ô tô rơi xuống sông Nhà Lê tại cầu Trắng (thuộc xã Yên Phú, tỉnh Thanh Hóa) có 1 người mắc kẹt trong xe.

Tuy nhiên, trong quá trình gia đình thuê máy cẩu trục vớt xe ô tô thì thi thể nạn nhân bị trôi ra ngoài, mất tích.

Nạn nhân được xác định là anh N.V.T. (1992; ngụ thôn Cao Su 3, xã Yên Phú, tỉnh Thanh Hóa).

Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã điều động 1 xe chở phương tiện cùng thiết bị lặn, thiết bị chiếu sáng di động, phương tiện cứu nạn cứu hộ cùng 6 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai các hoạt động tìm kiếm.

Sau thời gian nỗ lực tìm kiếm, đến 5 giờ 35 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh T. tại chân cầu Trắng (xã Yên Phú).

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người Lao động