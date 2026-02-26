Video xe tải cố vượt bị tàu hỏa ở Ngọc Hồi (Hà Nội) húc văng xa cả trăm mét

Video

Tối 25/2, một vụ tai nạn giao thông giữa tàu hỏa và ô tô tải đã xảy ra tại Quốc lộ 1A (đoạn qua xã Ngọc Hồi, Hà Nội) khiến hai phương tiện bị hư hỏng nghiêm trọng, lực lượng chức năng đang tìm kiếm nạn nhân.