VinFast Flazz - “Bạch Nguyệt Quang” xe điện mới của giới trẻ: Đẹp, chất, không cần bằng lái

Linh hoạt, dễ làm quen, chuẩn xe điện cho học sinh, sinh viên

Ngay từ thời điểm mới ra mắt, xe máy điện VinFast Flazz đã gây ấn tượng nhờ ngoại hình trẻ trung và năng động với các đường cắt xẻ táo bạo. Đánh giá về mẫu Flazz, reviewer Đình Nam nhận định đây là sự lựa chọn “chuẩn bài” cho các bạn học sinh cũng như người dùng phổ thông. Trong đó, điểm cộng lớn nằm ở vóc dáng nhỏ gọn và tư thế lái thân thiện, dễ làm quen.

“Tay lái và yên xe được đặt ở độ cao vừa phải, sàn để chân phẳng và rộng. Các bạn học sinh có thể để ba lô phía trước mà vẫn có không gian thoải mái”, anh Nam nhận xét:.

Ngoài ra, xe còn có hệ thống nút bấm và công tắc dễ thao tác, móc treo và hộc để đồ trước tiện lợi, màn hình LED hiển thị thông tin rõ ràng, sắc nét trong mọi điều kiện ánh sáng.

Đang tìm mua một chiếc xe máy điện cho con đang học năm cuối Trung học Phổ thông, anh Phan Đăng Duy (Hà Nội) cho biết, sau khi trải nghiệm, quan sát, anh đánh giá Flazz là mẫu xe phù hợp nhất với con mình. Dù thuộc nhóm xe máy điện không cần bằng lái, Flazz vẫn mang lại trải nghiệm vận hành đủ tự tin. Động cơ In-hub gắn trục sau với công suất 1.100W cho khả năng tăng tốc mượt mà, “bốc nhưng không giật”.

Cũng theo anh Duy, xe có hai chế độ vận hành Sport và Eco, với tốc độ tối đa ở mức 39 km/h vừa tiết kiệm nhiên liệu, vừa đảm bảo an toàn.

“Tôi thấy yên tâm khi giao xe cho con mình vì các cháu học sinh chưa có nhiều kinh nghiệm điều khiển xe. Khả năng lội nước cũng đảm bảo an toàn hơn cho các cháu khi trời mưa ngập”, anh Duy phân tích.

Xe chất, giá đẹp, pin “trâu”, đi cả tuần không hết

Không chỉ phù hợp với học sinh, VinFast Flazz còn chinh phục nhóm người dùng đô thị nhờ tính hiệu quả kinh tế cao. Chị Nhi - một chủ xe tại TP.HCM chia sẻ rằng từ ngày chuyển sang Flazz, chi phí đi lại giảm rõ rệt.

“Trước đây mỗi tháng tiền xăng có khi lên tới cả triệu, còn giờ chi phí sử dụng chỉ chưa tới 1/3”, người chủ xe GenZ nhận định. Đồng thời, chị cũng đánh giá cao việc xe điện không hao nhớt, bảo dưỡng đơn giản và vận hành rất êm.

Là người thường xuyên mang nhiều đồ, chị Nhi đặc biệt hài lòng với cốp xe rộng rãi của Flazz. Chị đánh giá không gian cốp xe đủ chỗ cho đồ cá nhân, nước uống hay cả túi đồ đi làm.

Trải nghiệm này cũng được anh Kha Nguyễn (TP.HCM) đồng tình khi chọn xe cho nhu cầu di chuyển chặng ngắn trong phố nhỏ. “Không khói, không mùi xăng, cốp lúc nào cũng sạch, để đồ ăn cũng không lo ám mùi”, anh nhận xét.

Một điểm cộng lớn khác là cấu hình pin linh hoạt. Flazz sử dụng pin LFP vốn đã được kiểm chứng bởi giới chuyên gia về độ an toàn và bền bỉ, phù hợp với điều kiện nhiệt độ cao của mùa hè tại nước ta. Xe có thể chạy 70 km với một pin, và khi lắp thêm pin phụ, quãng đường lên tới 135 km/lần sạc. Với anh Kha, đây là yếu tố then chốt để anh chốt mua chiếc Flazz làm xe sử dụng hàng ngày.

“Xe lắp được 2 pin giúp tôi yên tâm đi làm cả tuần. Đối với tôi, lựa chọn xe điện Flazz là quyết định thông minh cho cuộc sống hiện đại”, vị chủ xe nói thêm.

Đáng chú ý, dù sở hữu loạt ưu điểm từ thiết kế, công năng nhưng VinFast Flazz hiện có giá niêm yết 16,9 triệu đồng - mức giá quá cạnh tranh so với những mẫu xe số phổ thông như Wave Alpha.

Mức giá khi đến tay khách hàng còn phải chăng hơn khi VinFast đang triển khai chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” với ưu đãi 6% giá xe, khách hàng cũng được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (tương đương 2% giá xe) với tất cả các dòng xe điện. Khách hàng cũng có thể lựa chọn phương án trả góp với mức lãi suất ưu đãi, 0 đồng vốn đối ứng.

Ngoài ra, các khách hàng mua xe trước ngày 31/3 sẽ được tham gia chương trình bốc thăm may mắn “Nhân đôi lộc Tết – Mua xe trúng xe” và có cơ hội trúng thưởng 26 ô tô điện VF 3 và 1.000 xe máy điện Evo Grand, với tổng trị giá lên tới trên 30 tỷ đồng.

Sở hữu mức giá dễ tiếp cận, ngoại hình bắt mắt và chi phí vận hành tối ưu, VinFast Flazz được đánh giá là lựa chọn sáng giá cho nhóm học sinh - sinh viên và người dùng phổ thông đang tìm kiếm một mẫu xe hai bánh tiết kiệm, thực dụng, đồng thời bắt nhịp với xu hướng chuyển đổi xanh ngày càng rõ nét hiện nay.

