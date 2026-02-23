Thời gian:
Nhà trên sườn núi không cần điều hòa vẫn mát quanh năm

Được thiết kế theo địa hình tự nhiên, ngôi nhà ưu tiên thông gió, ánh sáng, kết nối trực tiếp với cảnh quan rừng và biển xung quanh.

Nằm trên sườn núi biệt lập tại Bahía Ballena (Costa Rica) hướng trọn tầm nhìn ra biển, ngôi nhà được thiết kế cho cặp vợ chồng người Thụy Sĩ, với mong muốn xây dựng không gian sống gần gũi thiên nhiên. Ảnh: Alvaro Fonseca

Công trình được mở tối đa về phía biển để đón sáng và gió tự nhiên. Ảnh: Alvaro Fonseca

Không gian sống tận dụng đối lưu từ gió biển ban ngày và gió núi ban đêm, nhằm hạn chế sự phụ thuộc vào hệ thống điều hòa. Ảnh: Alvaro Fonseca

Hình khối công trình được thiết kế theo địa hình dốc. Ảnh: Alvaro Fonseca

Kết cấu giúp ngôi nhà có cảm giác như lơ lửng trên tán cây. Ảnh: Alvaro Fonseca

Hệ mái uốn lượn theo dạng sóng, mô phỏng địa hình xung quanh là điểm nhấn của ngôi nhà. Ảnh: Alvaro Fonseca

Bể bơi được bố trí sát rìa công trình, kéo dài về phía đường chân trời. Ảnh: Alvaro Fonseca

Mọi không gian sinh hoạt bên trong đều hướng ra biển. Ảnh: Alvaro Fonseca

Sàn nâng khỏi mặt đất giúp hỗ trợ thông gió, giảm ẩm và bảo vệ cảnh quan. Ảnh: Alvaro Fonseca

Cột thép nghiêng kết hợp lan can thấp đảm bảo tầm nhìn thông suốt. Ảnh: Alvaro Fonseca

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

