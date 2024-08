Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà Nhân dân xã Sơn Hải

Trong tỉnh

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (CAND) (19/8/1945 - 19/8/2024) và hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống lực lượng cơ yếu CAND (24/9/1945 - 24/9/2024) và lực lượng thông tin liên lạc CAND (25/11/1945 - 25/11/2024), từ ngày 15/8 đến ngày 17/8/2024, tại xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), Cục Viễn thông và cơ yếu, Bộ Công an phối hợp với Bệnh viện 19-8, Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An tổ chức thăm, tặng quà các gia đình chính sách, các cháu có hoàn cảnh khó khăn và khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho Nhân dân trên địa bàn.