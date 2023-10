Khai mạc Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Nghệ An mở rộng 2023

Tham dự lễ khai mạc có các đồng chí: Thân Ngọc Hoàng – Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển KH&CN địa phương, Bộ KH&CN; Nguyễn Ngọc Song – Phó Giám đốc Học viện KH&CN và Đổi mới sáng tạo cùng đại diện lãnh đạo Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các Quỹ đầu tư, Hiệp hội khởi nghiệp quốc gia cùng đại diện lãnh đạo Sở KH&CN các tỉnh: Quảng Ninh, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh; Bùi Đình Long – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị liên quan.

Xác định rõ vai trò và tầm quan trọng của khởi nghiệp và sáng tạo KH&CN đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua, tỉnh Nghệ An đã triển khai hàng loạt các hoạt động để khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh khởi nghiệp và không ngừng đổi mới sáng tạo. Trong đó, Ngày hội Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo - Techfest Nghệ An được tổ chức hằng năm đã thực sự trở thành sự kiện có ý nghĩa thiết thực, là sân chơi trí tuệ, nơi ươm mầm và tạo môi trường thuận lợi để hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo KH&CN, các dự án khởi nghiệp, đồng thời chia sẻ giá trị nhằm thúc đẩy, lan tỏa khát vọng khởi nghiệp, phong trào sáng tạo KH&CN trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Đó cũng là mục tiêu, ý nghĩa mà Chuỗi sự kiện Ngày hội Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Nghệ An mở rộng - Techfest Nghệ An Open 2023 được tổ chức từ ngày 11/10/2023 đến ngày 13/10/2023 năm nay hướng tới.

Những năm qua, tỉnh Nghệ An đã không ngừng nỗ lực để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, với sự hình thành và phát triển của các tổ chức hỗ trợ, các cơ sở ươm tạo, các quỹ đầu tư, nhà đầu tư và đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Trên chặng đường hình thành và phát triển, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh Nghệ An đã có những dấu ấn hết sức đậm nét. Tỉnh Nghệ An là một trong ba địa phương trong cả nước được VCCI, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo bình chọn là “Địa phương có hệ sinh thái khởi nghiệp tiêu biểu năm 2022”. Nghệ An hiện cũng được xếp trong top 5 địa phương có phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tốt nhất cả nước... Hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã tạo hiệu ứng tốt trong cộng đồng, tạo cú hích lớn giúp cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân mạnh dạn hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của mình.

Ngày 18/7/2023 vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW về xây dựng, phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong mục tiêu của Nghị quyết hướng đến năm 2030, Nghệ An là là trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về thương mại, logistics, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao... Theo quy hoạch được phê duyệt, 1 trong 3 đột phá chiến lược mà Tỉnh Nghệ An phải thực hiện đó là: Phát triển toàn diện nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với phát huy giá trị văn hóa, con người xứ Nghệ. Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo kỳ vọng sẽ có được những đóng góp nhằm góp phần hiện thực hóa mục tiêu trong giai đoạn mới của tỉnh, thể hiện Nghệ An là điểm đến lý tưởng cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Thông qua chuỗi sự kiện Ngày hội Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Nghệ An mở rộng - Techfest Nghệ An Open 2023, tỉnh Nghệ An mong muốn tiếp tục thu hút và phát triển mạnh mẽ cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh; đẩy mạnh liên kết các thành tố trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, liên kết các hệ sinh thái khởi nghiệp các tỉnh trong khu vực; tiếp cận với các nguồn lực chuyên gia, các nhà đầu tư, nguồn vốn và công nghệ trong nước và quốc tế; hướng tới xây dựng Nghệ An trở thành một trong những Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của vùng và của cả nước. Nghệ An cam kết luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, lấy doanh nghiệp làm trung tâm của toàn bộ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để phát triển.

Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển KH&CN địa phương Thân Ngọc Hoàng phát biểu

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Thân Ngọc Hoàng – Vụ trưởng Vụ Phát triển KH&CN địa phương, Bộ KH&CN đánh giá với vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của vùng Bắc Trung Bộ, hy vọng rằng, Nghệ An không chỉ triển khai tốt, phát triển mạnh mẽ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, mà phải trở thành trụ cột xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Vùng Bắc Trung Bộ, kết nối với các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của miền Trung và cả nước.

Để làm được điều đó, Vụ trưởng Vụ Phát triển KH&CN địa phương đề nghị tỉnh Nghệ An cần có một kế hoạch dài hạn cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Trong đó, xác định khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo là nhiệm vụ của các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị và mỗi cá nhân, doanh nghiệp; triển khai đồng bộ, sâu rộng, thường xuyên, liên tục nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả; kết hợp hài hòa, hiệu quả giữa phát triển năng lực nội sinh với tận dụng tối đa cơ hội, nguồn lực bên ngoài; phát huy truyền thống, văn hóa, lịch sử, tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường của con người xứ Nghệ.

Cùng với đó, phát triển đồng bộ hệ thống đổi mới sáng tạo, trong đó lấy doanh nghiệp làm trung tâm và các viện, trường là chủ thể nghiên cứu; phát triển mạnh mẽ nguồn nhân lực cho khởi nghiệp sáng tạo, trang bị kiến thức, kỹ năng và khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo từ các bậc học phổ thông. Tăng cường thu hút, đa dạng hóa các nguồn lực tài chính hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo từ nhiều nguồn khác nhau; đẩy mạnh các phương thức hợp tác đầu tư phù hợp, hiệu quả trong hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Tập trung đầu tư phát triển Đại học Vinh trở thành trung tâm đào tạo uy tín trong khu vực và thế giới.

Các đại biểu bấm nút khai mạc Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Nghệ An mở rộng năm 2023

Bên cạnh đó, cần tăng cường và khuyến khích đổi mới sáng tạo từ khu vực doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp đã trưởng thành, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua hợp tác, đối tác với các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tổ chức triển khai, thành lập, vận hành Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh.

Lãnh đạo Sở KH&CN tỉnh Nghệ An, Mạng lưới Vietnam Innovatino hub và Trường Đại học Vinh ký kết hợp tác thiết lập mạng lưới tổ hợp đổi mới sáng tạo Nghệ An

Tại buổi lễ, các đơn vị đã ký kết hợp tác thiết lập mạng lưới tổ hợp đổi mới sáng tạo Nghệ An giữa Sở KH&CN tỉnh Nghệ An, Mạng lưới Vietnam Innovatino hub và Trường Đại học Vinh. Đây là mạng lưới nhằm thúc đẩy các hoạt động liên quan đến Hệ sinh thái khởi nghiệp, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo mở; hỗ trợ đào tạo, ươm tạo, phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN; thúc đẩy sự tham gia của các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu khoa học và các doanh nghiệp, tập đoàn trong hỗ trợ, tài trợ, đầu tư cho hoạt động phát triển và tăng trưởng của doanh nghiệp.

Các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm KH&CN của các đơn vị, địa phương

Techfest Nghe An open 2023 năm nay có nhiều hoạt động sôi nổi diễn ra từ ngày 11- 13/ 10, bao gồm: Trưng bày, giới thiệu các sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm KH&CN tiêu biểu; Chung kết cuộc thi “Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Nghệ An mở rộng năm 2023”; Hội thảo “Thúc đẩy liên kết và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Bắc Trung Bộ”; Hội nghị kết nối đầu tư 2023; Talk show “Ứng dụng blockchain trong chuyển đổi số”. Đặc biệt, tối nay sẽ diễn ra Lễ trao giải Sáng tạo KH&CN Nghệ An giai đoạn 2020-2023 và tôn vinh các nhà khoa học tiêu biểu tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Nghệ An mở rộng năm 2023 và tôn vinh các nhà khoa học tiêu biểu của tỉnh. Lễ trao giải Sáng tạo KH&CN Nghệ An được tường thuật trực tiếp trên sóng NTV.

