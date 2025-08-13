Ngày tại ngoại đoàn tụ gia đình của người nuôi gà lôi bị tuyên 6 năm tù

Anh Thái Khắc Thành về nhà sau khi được tại ngoại chiều 13-8 - Ảnh: DOÃN HÒA

Chiều 13-8, con đường nhỏ dẫn về thôn Thịnh Tâm Thịnh Sơn, xã Đô Lương, Nghệ An tấp nập bà con lối xóm và cả những người xa lạ khi hay tin anh Thái Khắc Thành (45 tuổi) được tại ngoại, chờ xét xử phúc thẩm.

Anh Thành là người bị Tòa án nhân dân khu vực 5, tỉnh Hưng Yên tuyên mức án 6 năm tù vì nuôi, bán 13 con gà lôi hôm 8-8 gây xôn xao dư luận.

16h45, khi anh Thành vừa về tới đầu ngõ, vợ con và người mẹ già 80 tuổi cùng người thân chạy tới ôm chặt lấy anh, mừng mừng tủi tủi. Những người chứng kiến không khỏi rơi nước mắt khi nhìn thấy cảnh gia đình anh Thành đoàn tụ kể từ phiên xét xử sơ thẩm.

Chị Oanh - vợ anh Thành vui mừng khi biết tin chồng được tại ngoại - Ảnh: DOÃN HÒA

"Gặp lại mẹ, vợ con và mọi người tôi rất vui mừng và hạnh phúc. Tôi không nghĩ mình nuôi mấy con gà cảnh, đem bán lại đổi lấy mức án lớn như vậy. Tôi mong chờ phiên tòa phúc thẩm sẽ xem xét lại các tình tiết, giảm nhẹ hình phạt để tôi có cơ hội làm lại", anh Thành nói với Tuổi Trẻ Online.

Gửi lời cảm ơn tới cộng đồng mạng, dư luận và cơ quan chức năng đã xem xét cho tại ngoại, anh Thành cũng nhắn gửi mọi người khi nuôi các loại động vật phải tìm hiểu kỹ nguồn gốc, xuất xứ, chủng loại, tránh nuôi động vật quý, hiếm rồi gặp phải tình huống vướng vào vòng lao lý như mình.

Sau ít phút ngắn ngủi bên gia đình, anh Thành được chính quyền địa phương hướng dẫn lên trụ sở làm việc để khai báo, làm thủ tục trong thời gian tại ngoại.

Niềm vui của anh Thành khi đoàn tụ với gia đình chiều 13-8 - Ảnh: DOÃN HÒA

Ông Thái Khắc Dũng - xóm trưởng xóm Thịnh Tâm Thịnh Sơn, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An - cho biết kể từ khi anh Thành bị bắt giữ và tòa tuyên án 6 năm tù, người dân trong xóm đều bàng hoàng và xót thương.

"Thành có đam mê nuôi chim, ca hát, trồng cây cảnh, làm nông nghiệp và ai thuê hát đám cưới thì Thành đi hát để kiếm thêm thu nhập cho cả nhà. Ở địa phương, Thành là một công dân tốt và chưa từng vi phạm pháp luật. Chúng tôi cũng mong tòa án phúc thẩm sắp tới xét xử anh Thành với bản án thấu tình đạt lý", ông Dũng nói.

Hai vợ chồng anh Thành có ba người con, trong đó con đầu 7 tuổi và bé út mới hơn 1 tuổi.

Hằng ngày, chị Nguyễn Thị Oanh (33 tuổi, vợ anh Thành) làm việc ở một công ty gần nhà, còn anh Thành làm nghề nông, trồng cây cảnh, nuôi chim và thỉnh thoảng đi hát đám cưới để kiếm thêm thu nhập.

Từ ngày chồng vướng vào lao lý, chị Oanh cũng phải nghỉ việc ở nhà chăm sóc con và người mẹ đã 80 tuổi.

"Chồng tôi đam mê cây cảnh và nuôi chim. Khi mua gà lôi về, chồng tôi nuôi chung với đàn gà nhà, lấy đó làm thú vui. Nếu biết bán gà được hơn 5 triệu để đổi lấy mức án 6 năm tù thì chắc chồng tôi sẽ không làm như vậy", chị Oanh nói.

Sau sự việc này, chị Oanh và gia đình mong cấp trên xem xét hoàn cảnh của gia đình, để chồng được trở về chăm sóc các con và mẹ già yếu.

Khu vực chuồng nuôi gà lôi của a Thành ngay trước nhà được nhiều bà con quan tâm - Ảnh: DOÃN HOÀ

Bị tuyên 6 năm tù vì nhân giống và mua bán gà lôi Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2022, anh Thành tìm hiểu thông tin trên mạng xã hội, biết gà lôi trắng là động vật nguy cấp, quý, hiếm, cần được bảo tồn, không được nuôi, nhốt, mua bán và có giá trị cao nên nảy sinh ý định nhân giống bán lấy tiền chi tiêu. Hai năm sau, thông qua mạng xã hội, Thành mua một con gà lôi trống của một người không quen biết ở Cần Thơ với giá 4,5 triệu đồng. Sau đó, qua mạng xã hội, Thành tiếp tục liên hệ với người ở huyện Diễn Châu cũ (tỉnh Nghệ An) thỏa thuận trao đổi một con chim chích chòe lửa mà mình đang nuôi lấy hai con gà lôi mái của người này, đưa về nuôi chung với con gà lôi trống đã mua trước đó. Cơ quan truy tố cáo buộc việc mua và nuôi gà lôi tại nhà của Thành không được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền. Sau một thời gian, các con gà lôi mái mà Thành nuôi đẻ được 13 trứng và ấp nở ra 10 gà lôi con, 3 trứng bị hỏng. Đến tháng 3-2025, do muốn bán gà lôi lấy tiền, Thành đã lên mạng xã hội đăng bán gà lôi con kèm theo hình ảnh đàn gà mình đang nuôi. Một tài khoản lạ không rõ tên, tuổi, địa chỉ hỏi mua 10 con gà lôi con của Thành với giá 500.000 đồng/con. Do gà con còn non, người mua đề nghị Thành nuôi thêm vài ngày và trả thêm tiền công 1 triệu đồng. Sau đó Thành dùng tài khoản của vợ nhận 2 triệu tiền cọc từ một người có tài khoản mạng xã hội tên "Quốc Huy", số tiền còn lại 4 triệu đồng và 2,6 triệu đồng cước xe vận chuyển sẽ thanh toán nốt sau khi người mua nhận được gà, cáo trạng vụ án nêu. Ngày 2-4-2025, khi xe do Thành thuê chở 10 con gà lôi con đi giao cho khách đến địa phận xã Song An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cũ (nay là phường Vũ Phúc, tỉnh Hưng Yên) thì bị tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Bình kiểm tra, thu giữ. Cơ quan công an khám xét khẩn cấp nơi ở của Thành và thu giữ thêm 3 con gà lôi. Sau đó Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình cũ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam Thành về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm. Bốn tháng sau, Thành bị Tòa án khu vực 5, tỉnh Hưng Yên đưa ra xét xử và tuyên phạt 6 năm tù.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: tuoitre.vn