Hội LHPN tỉnh Nghệ An có tân Chủ tịch

Bà Nguyễn Thị Minh Hương (thứ 2 từ trái sang) - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Nghệ An chúc mừng tân Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nghệ An Hoàng Thị Thu Hiền

Sáng ngày 14/8/2025, Hội LHPN tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành khóa XVI để bầu kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Minh Hương - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; ông Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên BCH Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo - Dân vận Tỉnh ủy, cùng toàn thể các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XVI.

Tân Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nghệ An phát biểu nhận nhiệm vụ

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm cao, Hội nghị đã tiến hành các bước theo đúng quy định để bầu chức danh Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nghệ An. Kết quả, bà Hoàng Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh, Trưởng Ban Công tác Phụ nữ, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh - đã được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nghệ An bày tỏ sự trân trọng đối với niềm tin, sự ủng hộ của Ban Chấp hành; khẳng định sẽ cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động.

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nghệ An Hoàng Thị Thu Hiền

Việc kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội LHPN tỉnh là dấu mốc quan trọng, tạo thêm động lực để phong trào phụ nữ và công tác Hội tỉnh Nghệ An tiếp tục phát triển vững mạnh, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Tác giả: Nguyễn Cảnh Dũng

Nguồn tin: phunuvietnam.vn