Nữ giáo viên mầm non lừa bán đất khống chiếm 24,6 tỉ đồng

Phiên tòa xét xử cựu cán bộ công an và nữ giáo viên mầm non lừa đảo mua bán đất để chiếm đoạt tài sản - Ảnh: THÂN HOÀNG

Ngày 13-8, TAND tỉnh Hưng Yên tiếp tục xét xử bị cáo Trần Thị Thủy (36 tuổi, cựu giáo viên mầm non) cùng Nguyễn Thọ Lập (38 tuổi, cựu cán bộ công an) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

"Kịch bản" có nhiều mảnh đất cần bán

Thủy bị cáo buộc gây ra hàng chục vụ lừa đảo cùng với chiêu trò dụ dỗ chung tiền mua đất, vay tiền, rồi bán lại đất giá rẻ chiếm đoạt tổng số 24,6 tỉ đồng của sáu người.

Tại tòa Thủy khai nghề nghiệp chính là giáo viên mầm non, từ năm 2014 có kinh doanh bất động sản để kiếm thêm thu nhập.

"Thời điểm đấy kinh doanh bất động sản cũng kiếm được nên bị cáo bị cuốn theo, sau này làm ăn không được nên nợ nần nhiều. Do đó bị cáo nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của một số người để trả nợ", Thủy khai.

Người đầu tiên Thủy lừa là bà Nguyễn Thị Mai Khuyên, hiệu phó cùng trường với bị cáo. Tại tòa, Thủy thừa nhận nhiều lần bịa đặt thông tin các giao dịch mua bán đất để tạo lòng tin lừa đảo tiền của bà Khuyên. Mặc dù không lần nào được chuyển nhượng đất như lời hứa, nhưng bà Khuyên vẫn bị cuốn vào vòng xoáy lừa đảo của Thủy, đã nhiều lần chuyển tiền với tổng số là 4,3 tỉ đồng và bị chiếm đoạt.

Khi được chủ tọa hỏi, bà Khuyên phân trần bị Thủy lừa hàng chục lần vì tin theo lời hứa của giáo viên cùng trường và mong lấy lại các khoản tiền đã đưa trước đó.

"Số tiền tôi đưa cho Thủy là tiền 10 năm đi làm lĩnh lương. Tôi đã bán nhà, cắm sổ đỏ vì tin theo lời hứa của Thủy sẽ chuyển nhượng các thửa đất cho mình. Sau khi bán nhà, tôi đã phải đi thuê nhà để ở", bà Khuyên trình bày.

"Bị cáo lừa đảo chiếm đoạt tiền vì thấy ông ấy giàu"

Tiếp tục khai, Thủy cho biết thông qua bà Khuyên có quen biết với ông Mai Bá Thanh (trú tại Hà Nội). Cũng với chiêu lừa chuyển nhượng đất, Thủy đã nhiều lần nhận số tiền hơn 3 tỉ đồng của ông Thanh và chiếm đoạt.

Trong đó phi vụ lừa nhiều nhất, Thủy hỏi vay ông Thanh 2 tỉ đồng và đưa ra thông tin gian dối đang sở hữu ba thửa đất, sẽ chuyển nhượng lại cho vợ chồng ông. Để bị hại tin tưởng, Thủy còn đưa ra bản photo thể hiện chủ đất đã chuyển nhượng cho mình ba mảnh đất trên.

Sau khi được ông Thanh chuyển 2 tỉ đồng, Thủy đã dùng hơn 1,9 tỉ đồng để trả nợ. Sau đó Thủy không chuyển nhượng đất và trả tiền cho ông Thanh như cam kết.

"Vì sao bị cáo lại có ý định chiếm đoạt của ông Thanh?", chủ tọa hỏi. "Vì bị cáo thấy ông ấy giàu", Thủy trình bày tại tòa. "Thế cứ thấy người ta giàu thì bị cáo lừa đảo chiếm đoạt, san sẻ à", chủ tọa đặt vấn đề. Thủy cúi đầu nhỏ giọng: "Vì bị cáo cần tiền trả nợ".

Cựu công an giúp sức 2 vụ lừa đảo

Trong các bị hại, người bị lừa số tiền nhiều nhất là bà Nguyễn Thị Huệ (em họ của Lập), tổng số tiền đã chuyển cho Thủy 11,2 tỉ đồng liên quan 18 vụ mua bán đất không có thật. Trong số này, cựu cán bộ công an Lập bị cáo buộc tiếp tay cho Thủy lừa hai vụ chiếm đoạt 4,8 tỉ đồng.

Thủy từng mua một mảnh đất của vợ chồng ông Hoàng Văn Hải (67 tuổi), bà Nguyễn Thị Tiệp (63 tuổi, cùng trú ở huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) và còn nợ khoảng 4 tỉ đồng. Ngoài ra, gia đình ông Hải còn năm thửa đất khác. Thông qua hợp đồng mua bán trước đây với vợ chồng ông Hải, Thủy dùng để lừa bán lại cho bà Huệ, nhận trước 1 tỉ đồng.

Khi bị bà Huệ thúc giục, Thủy lại "vẽ" ra kịch bản đang nhờ vợ chồng Lập thế chấp cùng một mảnh đất khác để vay tiền ngân hàng. Nếu muốn giải chấp thì phải có tiền nộp vào ngân hàng trả khoản vay với cả hai thửa đất.

Lập và Thủy đã ký hợp đồng đặt cọc với bà Huệ để mua thửa đất, nhưng sau khi nhận tiền thì chiếm đoạt chứ không thực hiện giao dịch. Mỗi lần bị bà Huệ giục, Thủy lại đưa ra thông tin gian dối về việc đang chung tiền với Lập để mua nhiều mảnh đất khác nhằm vay thêm tiền.

2 vợ chồng già kêu oan Cùng vụ án, vợ chồng ông Hoàng Văn Hải - bà Nguyễn Thị Tiệp, bị xét xử về tội "che giấu tội phạm". Trước khi phiên tòa diễn ra, vợ chồng ông Hải gửi đơn đến các cơ quan tố tụng kêu oan. Cả hai trình bày biết Thủy và Lập đều là những người có công việc ổn định, Lập còn là cán bộ công an có hiểu biết pháp luật nên họ không nghi ngờ có hành vi lừa đảo. Phân trần về việc nhận 1,4 tỉ đồng từ Lập, vợ chồng ông Hải khẳng định không biết về động cơ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hai người này. Vợ chồng ông Hải kêu oan, khẳng định 1,4 tỉ đồng nhận từ Lập là tiền mà Lập mua một mảnh đất khác của họ, ngoài vụ án.

Tác giả: Thân Hoàng

Nguồn tin: tuoitre.vn