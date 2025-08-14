Tự xưng nhân viên ngân hàng rồi lừa đảo chiếm đoạt gần 30 tỷ đồng

Đối tượng Lăng Ngọc Diễm.

Trước đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp nhận tin tố giác của người dân về việc Lăng Ngọc Diễm có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua xác minh cho thấy, khoảng năm 2024, Lăng Ngọc Diễm tự xưng là nhân viên một ngân hàng ở Long Xuyên có nguồn khách hàng cần vay đáo hạn.

Với vỏ bọc này, Diễm đã huy động của 4 người dân trên địa bàn huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang (cũ) với tổng số tiền gần 30 tỷ đồng rồi chiếm đoạt và bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau thời gian tích cực điều tra, xác minh, ngày 31/7 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lăng Ngọc Diễm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hiện, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của Diễm.

