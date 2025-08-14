Bộ Nội vụ cử 34 công chức tăng cường về các tỉnh, thành

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì Hội nghị tập huấn đối với xã, phường, đặc khu liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành Nội vụ

Ngày 11/8/2025, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã ký Quyết định số 878/QĐ-BNV Về việc cử công chức tăng cường về địa phương.

Theo đó, Bộ Nội vụ cử 34 công chức là lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tăng cường về địa phương để nắm bắt tình hình, hướng dẫn, hỗ trợ tháo gỡ, giải quyết các vấn đề phát sinh ở cấp xã trong quá trình vận hành tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp.

Thời gian cử về tăng cường cho địa phương là 02 tháng, từ ngày 20/8/2025 đến ngày 20/10/2025.

Công chức, viên chức được cử tăng cường về địa phương có nhiệm vụ là trực tiếp làm việc, phối hợp với Sở Nội vụ, các phòng, ban, đơn vị chức năng của địa phương để nắm tình hình chung, khó khăn, vướng mắc của địa phương trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 02 cấp, về kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực nội vụ ở cấp xã trên địa bàn; hướng dẫn, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, xử lý các vấn đề phát sinh, vướng mắc ở cấp xã thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

Nghiên cứu kỹ văn bản, tài liệu liên quan nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; giữ liên hệ chặt chẽ với Tổ công tác của Bộ, với các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ liên quan; chủ động xin ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng đơn vị, Tổ Công tác đối với các vấn đề chưa rõ, chưa có quy định hoặc hướng dẫn.

Đồng thời, các công chức cũng cần chủ động tham mưu, đề xuất với Tổ công tác và Lãnh đạo Bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy trình để nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 02 cấp.

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tuần và báo cáo tổng hợp cuối đợt công tác gửi Bộ trưởng (qua Vụ Tổ chức cán bộ), làm cơ sở đánh giá và rút kinh nghiệm cho các đợt tiếp theo.

Chấp hành nghiêm sự phân công, điều động của Bộ; tuân thủ kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy định, quy chế, Kế hoạch của Bộ Nội vụ về cử cán bộ tăng cường về địa phương và của cơ quan, đơn vị, địa phương được cử đến công tác.

Ngoài ra, các công chức được cử tăng cường cho địa phương cần có những kiến nghị, đề xuất với Bộ trưởng (qua Vụ Tổ chức cán bộ) các biện pháp hỗ trợ và giải pháp cần thiết để bản thân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

