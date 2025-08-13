Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung chủ trì duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ các xã: Tương Dương, Môn Sơn, Cam Phục

Cùng dự có các thành viên Tổ công tác số 1 theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, Sở, ngành: Y tế, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa - Thể thao và Du lịch...

Quang cảnh hội nghị duyệt Đại hội Đảng bộ các xã: Tương Dương, Môn Sơn, Cam Phục

Xã Tương Dương được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ 3 đơn vị hành chính cấp xã cũ: Thị trấn Thạch Giám, xã Lưu Kiền, xã Xá Lượng. Xã có diện tích tự nhiên 330,95 Km2, dân số 18.479 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 75%. Tính đến ngày 17/7/2025, Đảng bộ xã Tương Dương có 58 tổ chức đảng trực thuộc với 1.492 đảng viên.

Bí thư Đảng ủy xã Tương Dương Lê Văn Lương báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I

Báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất, Bí thư Đảng ủy xã Tương Dương Lê Văn Lương cho biết, Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030 có chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; đổi mới toàn diện, phát huy mọi nguồn lực, quyết tâm đưa Tương Dương trở thành xã phát triển khá khu vực miền Tây Nghệ An”. Dự thảo báo cáo chính trị đã đề ra 23 chỉ tiêu chủ yếu; xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá.

Môn Sơn là xã biên giới vùng cao có đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào dài 36,5 Km với 7 cột mốc. Xã có diện tích tự nhiên 529,42 Km2, quy mô dân số 18.836 người. Đảng bộ xã Môn Sơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng Đảng bộ xã Môn Sơn (cũ) và Đảng bộ xã Lục Dạ (cũ); hiện có 40 chi bộ trực thuộc với 867 đảng viên.

Bí thư Đảng ủy xã Môn Sơn Lương Đình Việt báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I

Đại hội Đảng bộ xã Môn Sơn nhiệm kỳ 2025 -2030 có chủ đề: “Phát huy truyền thống cách mạng và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia gắn với bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc; đẩy mạnh chuyển đổi số và khát vọng vươn lên; quyết tâm xây dựng quê hương Môn Sơn phát triển giàu đẹp trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Dự thảo báo cáo chính trị đã đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá.

Xã Cam Phục được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Cam Lâm (cũ) và xã Đôn Phục (cũ). Sau sáp nhập, xã Cam Phục có diện tích 162,43 Km2, dân số 7.412 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 92,83%. Đảng bộ xã Cam Phục có 20 chi bộ trực thuộc với tổng số 359 đảng viên.

Bí thư Đảng ủy xã Cam Phục Vi Trung Trí báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I

Đại hội Đảng bộ xã Cam Phục nhiệm kỳ 2025 - 2030 có chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững manh; đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, cải cách hành chính và chuyển đổi số; phát huy sức mạnh đoàn kết, khai thác tiềm năng, giảm nghèo bền vững, xây dựng xã Cam Phục từng bước phát triển toàn diện.

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Viết Hưng đề nghị rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong vận hành chính quyền cấp xã

Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hồ Sỹ Nguyệt cho ý kiến về số lượng đại biểu dự đại hội

Phó Giám đốc Sở Tài chính Hồ Việt Dũng đề nghị các xã rà soát lại các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh; thực hiện lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện các dự án trên địa bàn đạt hiệu quả cao nhất

Trên cơ sở Dự thảo Văn kiện đại hội của 3 xã, tại hội nghị, các thành viên dự họp đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị liên quan đến thể thức trình bày văn bản; chủ đề đại hội; đánh giá kết quả lãnh đạo trong nhiệm kỳ 2020-2025; về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2025-2030. Các thành viên dự họp cũng góp ý bổ sung về Dự thảo Nghị quyết Đại hội và Chương trình Đại hội của các đơn vị.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung - Tổ trưởng Tổ công tác số 1 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung - Tổ trưởng Tổ công tác số 1 ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, nỗ lực của Ban Thường vụ Đảng ủy các xã: Tương Dương, Cam Phục, Môn Sơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chuẩn bị các nội dung đại hội; văn kiện đại hội được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, theo đúng tiến độ, nội dung kỹ lưỡng, tập trung được trí tuệ tập thể để xây dựng dự thảo báo cáo chính trị trong bối cảnh thực hiện vận hành đơn vị hành chính cấp xã mới theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và khắc phục hậu quả thiệt hại do mưa lũ gây ra trong tháng 7 vừa qua.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các xã tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội; trong đó tiếp tục rà soát bố cục, số liệu, câu từ để báo cáo chính trị phải dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện. Chủ đề đại hội phải ngắn gọn, rõ ràng, thể hiện quyết tâm chính trị của xã trong nhiệm kỳ mới; đồng thời xác định rõ các khâu đột phá phát triển. Bên cạnh đó, các xã phải tập trung xây dựng Nghị quyết đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các địa phương rà soát cập nhật thêm các mục tiêu, nhiệm vụ của “4 nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị” phù hợp với điều kiện thực tế của các xã. Các địa phương phải có tư tưởng vượt khó, đổi mới tư duy để đưa ra các giải pháp cụ thể phấn đấu đạt được mục tiêu đề ra. Phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm rồi từ đó kiểm tra đôn đốc; huy động được cán bộ đảng viên và sự đồng thuận của người dân.

Khai thác, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực của tỉnh, của Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. Bố trí các nguồn lực trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải; quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn. Rà soát lại các chỉ tiêu cụ thể của địa phương phù hợp với tình hình thực tế.

Bên cạnh đó, rà soát lại các quy hoạch trên địa bàn xã, đặc biệt là quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch bố trí dân cư để người dân có cuộc sống ổn định và an toàn. Rà soát về mạng lưới cơ sở giáo dục và y tế trên địa bàn để mọi người dân đều được tiếp cận đầy đủ.

Rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ công chức phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Nâng cao nhận thức tư tưởng trong đội ngũ cán bộ; nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cán bộ tại địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ công chức.

Phát huy giá trị truyền thống lịch sử văn hóa, tiềm năng, lợi thế của xã để thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ. Tập trung ứng dụng khoa học công nghệ, ưu tiên thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn. Quan tâm công tác chính trị tư tưởng, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trước đại hội; chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, hậu cần để đảm bảo các điều kiện tổ chức Đại hội.

Về công tác tổ chức đại hội, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương tổ chức đại hội nghiêm trang, trang trọng và tiết kiệm. Sau khi kết thúc Đại hội, các địa phương tập trung xây dựng Chương trình hành động, các dự án, đề án để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội.

