Yoosun Rau Má: Khẳng định uy tín từ quy trình sản xuất đạt chuẩn cGMP - ASEAN

Tiêu chuẩn cGMP - ASEAN là gì?

cGMP – ASEAN là bộ hướng dẫn về “Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm” được xây dựng và thống nhất áp dụng bởi các quốc gia thành viên ASEAN trong khuôn khổ Hiệp định Mỹ phẩm ASEAN, nhằm bảo đảm các cơ sở sản xuất đáp ứng đầy đủ yêu cầu về điều kiện sản xuất. Mục tiêu của tiêu chuẩn này là nâng cao chất lượng và độ an toàn của các sản phẩm mỹ phẩm lưu hành trong khu vực.

Để đạt chuẩn cGMP – ASEAN, nhà máy phải tuân thủ hàng loạt tiêu chí nghiêm ngặt, bao gồm: yêu cầu về nhân sự, cơ sở hạ tầng và trang thiết bị, quy trình sản xuất, hệ thống kiểm soát chất lượng cũng như quản lý hồ sơ, tài liệu.

Việc vận hành nhà máy sản xuất ra các sản phẩm của Yoosun Rau Má theo tiêu chuẩn này không chỉ giúp bảo đảm chất lượng sản phẩm đồng nhất qua từng lô, mà còn thể hiện rõ cam kết minh bạch và tinh thần trách nhiệm của thương hiệu đối với người tiêu dùng.

Hệ thống máy móc hiện đại của nhà máy sản xuất dược mỹ phẩm Đại Bắc - nơi ra đời Yoosun Rau má.



Phân phối rộng khắp

Hiện bộ sản phẩm có mặt tại hơn 10.000 nhà thuốc và các chuỗi bán lẻ lớn như Yoosun Rau má Long Châu, Pharmacity, An Khang, cùng nhiều cửa hàng Mẹ & Bé. Sự hiện diện rộng rãi này không chỉ giúp người tiêu dùng dễ dàng tìm mua sản phẩm chính hãng, mà còn là minh chứng cho uy tín mà thương hiệu xây dựng suốt hơn 20 năm.

Uy tín đến từ sự nhất quán

Điểm khác biệt của Yoosun Rau Má so với nhiều thương hiệu khác là duy trì chất lượng ổn định qua thời gian. Công thức được cải tiến dựa trên nghiên cứu, nhưng vẫn giữ tinh thần “mát lành làn da” vốn là dấu ấn của thương hiệu.

Chính sự nhất quán này giúp Yoosun Rau Má gắn bó với nhiều thế hệ gia đình Việt

Yoosun Rau Má - Mát lành làn da, trọn vẹn yêu thương.

Hiện nay, bộ sản phẩm Yoosun Rau Má có các sản phẩm là: kem bôi da, gel tắm gội thảo dược, sữa dưỡng ẩm và dầu massage.

Bộ sản phẩm mát lành Yoosun Rau má

Mỗi sản phẩm lại đóng góp vai trò nhất định trong việc chăm sóc làn da trẻ nhỏ và người lớn, trong đó nổi bật là: góp phần ngăn ngừa các tác nhân gây rôm sảy, mẩn ngứa, hăm da; làm dịu da, mát da; dưỡng ẩm da…

Với thành phần nổi bật là chiết xuất rau má, tất cả sản phẩm đều hướng đến tiêu chí “Mát lành làn da”, sử dụng được cho nhiều thành viên trong gia đình.

Sản xuất và chịu trách nhiệm về sản phẩm: CÔNG TY TNHH ĐẠI BẮC Website chính thức nhãn hàng Yoosun Rau má: https://yoosun.vn/ Địa chỉ: Số 11, đường Công Nghiệp 4, KCN Sài Đồng B, phường Long Biên, TP Hà Nội Nhà máy sản xuất dược mỹ phẩm: Đường D1, KCN Yên Mỹ II, xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên Hotline: 1800 1125

Tác giả: PV

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn