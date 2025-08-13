Đại hội Đảng bộ phường Vinh Hưng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trường Vinh, Tổ trưởng Tổ công tác số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các đồng chí lãnh đạo các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Thường trực Đảng ủy các phường (thuộc thành phố Vinh trước đây) và 239 đảng viên, đại diện cho 4.083 đảng viên trong toàn Đảng bộ phường Vinh Hưng.

Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ phường Vinh Hưng nhiệm kỳ 2025 -2030

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Phát triển phường Vinh Hưng giàu mạnh, văn minh, hiện đại

Đảng bộ phường Vinh Hưng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An thành lập theo Quyết định số 3688-QĐ/TU, ngày 18/6/2025 trên cơ sở sáp nhập đảng bộ 04 phường, xã: Quán Bàu, Hưng Đông, Nghi Kim, Nghi Liên.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Minh – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Vinh Hưng phát biểu khai mạc Đại hội

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ 04 phường, xã trước sáp nhập đã quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành; sự đồng thuận, quyết tâm của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân đã tạo nên nền tảng vững chắc để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ. Vì vậy, đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực, chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra.

Đồng chí Nguyễn Thị Nga – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Vinh Hưng trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội

Tăng trưởng kinh tế vẫn đạt mức khá, dự ước đến năm 2025 đạt 10,7%. Tổng giá trị sản phẩm năm 2025 theo giá so sánh 2010 ước đạt 10.270 tỷ đồng, giai đoạn 2020-2025 ước tăng bình quân đạt 9,3%; một số khu vực trước sáp nhập đạt cao như: Quán Bàu, Hưng Đông. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 68,7 triệu đồng/người/năm (năm 2020) lên 109,1 triệu đồng/người/năm (năm 2025), tăng trưởng bình quân 9,7%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: Công nghiệp – Xây dựng chiếm tỷ trọng 53,97%; Dịch vụ - Thương mại chiếm 44,73%; Nông nghiệp 1,3%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2020 - 2025 ước đạt 18.023 tỷ đồng, tăng từ 2.323 tỷ đồng (năm 2020) lên 3.933 tỷ đồng (năm 2025), tăng bình quân 11,1%.

Thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, trật tự đô thị, đất đai, vệ sinh môi trường; tăng cường công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật gắn với huy động nguồn lực giai đoạn 2021-2025.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm, đạt nhiều kết quả tích cực. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả.

Với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đưa ra mục tiêu cho nhiệm kỳ tới là: “Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân; đổi mới, sáng tạo phát triển phường Vinh Hưng giàu mạnh, văn minh, hiện đại”.

Để thực hiện mục tiêu này, Đại hội đề ra 20 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, môi trường - đô thị, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, 4 nhóm giải pháp chủ yếu.

Đồng chí Nguyễn Văn Ngọc – Phó Chủ tịch UBND phường tham luận nội dung về các giải pháp trong thu hút nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn

Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế theo hướng hiện đại, bền vững

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trường Vinh, Tổ trưởng Tổ công tác số 11 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trường Vinh biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và Nhân dân phường Vinh Hưng đạt được nhiệm kỳ qua; đồng thời, gợi mở một số định hướng lớn cần tập trung trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Phan Đức Đồng đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Vinh Hưng cần tiếp tục bám sát và hiện thực hóa mục tiêu phát triển theo định hướng của Bộ Chính trị, của Tỉnh ủy và các quy hoạch đã được Chính phủ phê duyệt; đồng thời nắm bắt, điều chỉnh, bắt kịp xu thế phát triển đô thị văn minh, hiện đại.

Thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý, bảo vệ quy hoạch, sử dụng hiệu quả quỹ đất, các nguồn tài nguyên. Chủ động phối hợp rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch bảo đảm tính đồng bộ, kế thừa, có sự kết nối cao với các khu vực lân cận để mở rộng không gian đô thị, phù hợp với xu thế phát triển đô thị xanh - thông minh - hiện đại. Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn để từng bước nâng cấp đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế theo hướng hiện đại, bền vững. Phát huy lợi thế là địa bàn có các khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp để phát triển các loại hình kinh doanh như: Dịch vụ kho bãi, nhà trọ, chung cư mini, các dịch vụ phụ trợ… Tập trung phát triển nông nghiệp sạch, sử dụng công nghệ cao gắn với vùng nguyên liệu lợi thế để cung cấp các sản phẩm chất lượng cho người tiêu dùng. Tạo mọi điều kiện thuận lợi, khuyến khích phát triển mạnh kinh tế tư nhân và các mô hình kinh tế mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn theo tinh thần Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị.

Nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Bảo đảm hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng và công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân. Chăm lo công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính. Phát triển chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số, đô thị thông minh, trọng tâm là chuyển đổi số toàn diện. Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, mục tiêu đã được xác định trong Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Tăng cường quốc phòng - an ninh; xây dựng lực lượng công an, quân sự vững mạnh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Nắm chắc địa bàn, không để bị động, bất ngờ, không để phát sinh điểm nóng về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Thường xuyên chú trọng công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, nhất là tại các khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, các khu chung cư... Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị phường vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng nhanh yêu cầu nhiệm vụ của chính quyền địa phương hai cấp. Hoàn thiện tổ chức bộ máy cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng hiện đại, công khai, minh bạch, gần dân, phục vụ nhân dân. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của HĐND, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội… Ngay sau Đại hội, Đảng ủy phường cần khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết bằng các chương trình, kế hoạch, đề án thiết thực, sát với thực tiễn. Chương trình hành động cần có tính tiến công, rõ người, rõ việc, rõ kết quả đạt được.

Các đại biểu dự Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Đại hội đã thông qua các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, gồm 23 đồng chí và Ban Thường vụ Đảng ủy phường gồm 11 đồng chí.

Đồng chí Chu Hữu Bằng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vinh Hưng phát biểu bế mạc Đại hội

Đồng chí Chu Hữu Bằng - Chủ tịch HĐND phường được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Vinh Hưng nhiệm kỳ 2025 - 2030; chỉ định 2 đồng chí: Nguyễn Thị Nga và Nguyễn Hoàng Minh giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Vinh Hưng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Phan Đức Đồng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trường Vinh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Vinh Hưng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030

20 chỉ tiêu cụ thể của Đảng bộ phường Vinh Hưng đề ra trong nhiệm kỳ 2025 -2030 1. Tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn (giá so sánh 2010): 11,5-12,5%. 2. Cơ cấu kinh tế đến năm 2030: Công nghiệp, xây dựng chiếm: 53,59%; Dịch vụ, thương mại chiếm: 45,75%; Nông nghiệp chiếm: 0,67%. 3. Thu nhập bình quân đầu người/năm: 185-190 triệu đồng. 4. Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm: 0,030%. Đến năm 2030, không còn hộ nghèo. 5. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 5 năm: 592 tỷ đồng; Chi ngân sách: 581 tỷ đồng. 6. Tỷ lệ đường cấp xã trên địa bàn được cứng hóa: 100%. 7. Tốc độ tăng dân số bình quân hàng năm: 1,2%. 8. Tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH: 71%. 9. Tỷ lệ dân số tham gia BHYT: 97,8%. 10. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin: ≥95% 11. Tỷ lệ gia đình thể thao: 52,5%. 12. Tỷ lệ khối phố văn hoá: đạt trên 93%. 13. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng hệ thấp còi: 2%. 14. Chỉ số xếp hạng cải cách hành chính: Đứng tốp 10 của tỉnh. 15. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý: 100%. 16. Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung (áp dụng khu vực thành thị): 100%. 17. Xây dựng phường an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu và giữ vững ổn định chính trị xã hội hàng năm: Đạt. 18. Đảng ủy, chính quyền, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội hàng năm đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 19. Trên 95% tổ chức đảng trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ, phấn đấu không có tổ chức đảng bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ. 20. Tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm so với tổng đảng viên toàn Đảng bộ (theo tổng số đảng viên năm trước đó): 3%.

