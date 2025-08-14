Triều Tiên phủ nhận thông tin tháo gỡ loa tuyên truyền

Bà Kim Yo Jong đồng thời gọi niềm tin của Hàn Quốc về việc Triều Tiên đáp lại những đề xuất hòa bình là “ảo tưởng”.

Bà Kim Yo Jong.

Theo bà Kim Yo Jong, việc thay đổi kế hoạch tập trận chung thường niên của Mỹ và Hàn Quốc là động thái “vô ích”, không làm thay đổi ý đồ thù địch. Vị quan chức cấp cao Triều Tiên cho rằng, chính sách của Hàn Quốc với Triều Tiên vẫn chưa thay đổi và có thể không bao giờ thay đổi.

Bà Kim Yo Jong khẳng định, Triều Tiên sẽ không ngồi vào bàn đối thoại với Mỹ, cho rằng các báo cáo về các khả năng diễn biến như vậy là “giả định sai lầm”.

Trước đó, quân đội Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã có động thái tháo dỡ một số loa tuyên truyền hướng về Hàn Quốc, sau những động thái tương tự của Seoul.

