Xe con mất lái, tông vào nhà dân

Ghi nhận tại hiện trường, phần đầu xe ô tô bị hư hỏng nặng, túi khí bung, bánh trước bên trái húc nghiêng một tủ gỗ lớn bên trong nhà. Tủ lạnh cùng nhiều đồ đạc khác bị biến dạng, hư hại nghiêm trọng.

Phần đầu xe bị biến dạng, hư hỏng nặng

Một người trong căn nhà kể lại, thời điểm xảy ra va chạm, người này đang ngồi ăn bánh ngay sát vị trí chiếc xe lao tới thì bất ngờ nghe một tiếng đùng, tủ trong nhà đổ nghiêng sát người, nhưng may mắn thoát nạn.

Hiện trường đồ đạc trong nhà bị xe con tông vào

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý, phân luồng giao thông và tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc. Sức khỏe của tài xế chưa được xác định.

