Ngoại trưởng Anh có thể bị phạt vì đi câu cá cùng Phó tổng thống Mỹ không có giấy phép

Ngoại trưởng Anh David Lammy (bên phải) đi câu cùng Phó tổng thống Mỹ JD Vance ở Sevenoaks, Anh, hôm 8-8 - Ảnh: REUTERS

Đài CNN ngày 14-8 cho biết Ngoại trưởng Anh David Lammy có thể sẽ bị phạt tới 2.500 bảng Anh (khoảng 3.400 USD) vì đi câu cá cùng Phó tổng thống Mỹ JD Vance ở miền nam nước Anh mà không có giấy phép câu cá.

Ông Lammy đã đi câu cá cùng Phó tổng thống Mỹ ở khu nghỉ dưỡng Chevening House (hạt Kent, miền nam nước Anh) vào tuần trước. Đây là khu nghỉ dưỡng đặc quyền do Bộ Ngoại giao Anh quản lý, thường được sử dụng cho các hoạt động ngoại giao.

Tuy nhiên ông Lammy đã tự trình báo với cơ quan quản lý môi trường Anh vì đi câu mà không có giấy phép cần thiết, một vi phạm có thể bị phạt tới 3.400 USD.

Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao, ông Lammy đã ngay lập tức mua đầy đủ giấy phép câu cá khi phát hiện ra sơ suất hành chính của mình.

Đồng thời ông cũng gửi thư thông báo cho Cơ quan Môi trường, giải thích cách khắc phục và cảm ơn cơ quan này vì công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản của Anh.

Chuyến đi câu diễn ra sau các hoạt động ngoại giao của ông Lammy với ông Vance, người đang ở lại Anh để nghỉ dưỡng cùng gia đình.

Dù trước đó ông Vance từng chỉ trích Chính phủ Anh về việc hạn chế tự do ngôn luận, cả hai đã tổ chức một buổi họp báo thân mật sau chuyến đi.

Ông Vance còn nói đùa rằng: "Điều duy nhất ảnh hưởng đến mối quan hệ đặc biệt này là tất cả các con tôi đều câu được cá, nhưng Bộ trưởng Ngoại giao thì lại không". Những con cá mà nhóm câu được đã được thả trở lại hồ tư nhân.

Ở Anh và Xứ Wales, người dân từ 13 tuổi trở lên đều phải sở hữu giấy phép để đánh bắt cá nước ngọt, nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản và duy trì sự bền vững của các sông, hồ.

"Bất cứ ai đi câu cũng cần có giấy phép để giúp cải thiện sông, hồ và bảo vệ bộ môn câu cá này - phát ngôn viên của Cơ quan Môi trường Anh nhấn mạnh - Chúng tôi hiểu rằng các giấy phép liên quan đã được mua đầy đủ sau đó".

Tác giả: Hà Đào

Nguồn tin: tuoitre.vn