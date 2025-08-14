Nước vo gạo có thể ngăn ngừa rụng tóc?

Nước vo gạo là một chất lỏng màu trắng sữa được tạo ra bằng cách ngâm và vò gạo trong nước, có chứa các thành phần như: Chất chống oxy hóa, chẳng hạn như hợp chất phenolic và flavonoid; Vitamin B6; Vitamin E; Tinh bột, polysaccharides và các carbohydrate khác; Axit amin (thành phần cấu tạo nên protein, cũng giúp hình thành và phục hồi tóc); Axit hữu cơ...

Nước vo gạo không chỉ được biết đến là tốt cho da mà còn mang đến nhiều lợi ích cho mái tóc.

Tuy hiện tại chưa có nhiều nghiên cứu khoa học cụ thể chứng minh toàn diện lợi ích của nước vo gạo đối với tóc, nhưng qua trải nghiệm thực tế tại nhiều gia đình và kinh nghiệm truyền thống, nước vo gạo đã giúp hàng triệu phụ nữ duy trì mái tóc chắc khỏe, suôn mượt mà không lo rụng nhiều. Hơn nữa, đây là phương pháp chăm sóc tóc tiết kiệm, dễ áp dụng và an toàn cho mọi loại tóc.

Nước vo gạo có nhiều lợi ích đối với sức khỏe nhưng thường bị đổ bỏ. Ảnh: Getty Images

Cụ thể nước vo gạo có thể giúp:

Giảm hư tổn tóc: Nước gạo lên men đã được chứng minh trong một số nghiên cứu là có chứa hợp chất inositol, một loại phân tử đường có khả năng chống lại các gốc tự do có thể giúp bảo vệ tóc khỏi hư tổn và gãy rụng. Ngoài ra, nó còn chứa hợp chất pitera, một sản phẩm phụ của quá trình lên men nấm men, có liên quan đến quá trình tái tạo tế bào.

Kích thích mọc tóc: Thành phần của nước vo gạo chứa nhiều hợp chất hữu cơ axit amino và vitamin B1, B5. Các hoạt chất này giúp thúc đẩy sự phát triển của nang tóc, đẩy nhanh tốc độ mọc tóc, giúp mái tóc nhanh dài.

Giúp tóc chắc khỏe và bóng mượt: Nước vo gạo có tác dụng tăng cường sự chắc khỏe cho tóc, giúp tóc đen mượt, óng ả.

Trị gàu: Dưỡng chất có trong nước vo gạo giúp cân bằng pH của da đầu, làm sạch và làm thoáng lỗ chân lông. Từ đó, nước gạo giúp giảm sự tích tụ dầu và bụi bẩn trên da đầu. Đây là nguyên nhân sinh ra gàu.

Nước vo gạo tốt cho da và tóc. Ảnh: Istock

Cách gội đầu bằng nước vo gạo

Để đạt được kết quả tốt nhất khi sử dụng nước vo gạo gội đầu, bạn cần tuân thủ các bước sau:

Trước tiên, gội đầu với dầu gội như bình thường và xả kỹ bằng nước sạch. Đổ nước vo gạo lên tóc, massage nhẹ nhàng để dưỡng chất thẩm thấu vào từng sợi tóc và da đầu.

Ủ tóc trong khoảng 15-20 phút, giúp dưỡng chất phát huy hiệu quả tối ưu. Xả sạch lại với nước mát để loại bỏ hoàn toàn nước vo gạo, tránh tình trạng nấm ngứa phát sinh.

Dùng khăn mềm thấm nhẹ tóc, để tóc khô tự nhiên, hạn chế dùng máy sấy hay chà xát mạnh gây tổn thương tóc.

Ngoài ra, bạn có thể kết hợp nước vo gạo với một số nguyên liệu thiên nhiên khác như tinh dầu bưởi, dầu dừa, hay nha đam để nâng cao hiệu quả chăm sóc tóc, giúp tóc thêm bóng mượt và mềm mại.

Mặc dù nước vo gạo là lựa chọn an toàn và tự nhiên, bạn cần chú ý những điểm sau để đạt hiệu quả tốt nhất:

Phải xả gạo thật kỹ trước khi vo để tránh dẫn theo bụi bẩn và tạp chất lên tóc.

Nước vo gạo phù hợp nhất với da đầu khô, nếu da đầu thuộc loại nhờn, nước vo gạo có thể khiến tóc bết dính hoặc khó chịu.

Không nên ủ tóc quá lâu với nước vo gạo (tối đa 20 phút) để tránh gây cảm giác ngứa hoặc viêm da da đầu.

Luôn xả sạch tóc sau khi dùng nước vo gạo để tránh nguy cơ gây hại cho da đầu do vi khuẩn phát triển.

Không sử dụng nước vo gạo chưa lên men liên tục, chỉ nên dùng 2-3 lần mỗi tuần để tránh gây kích ứng.

Dùng nước vo gạo lên men không chỉ giúp đặc trị rụng tóc mà còn dưỡng mái tóc bóng mượt tự nhiên, hoàn toàn thay thế hiệu quả cho các sản phẩm dầu xả hóa học.

Tác giả: Bình Nguyên

Nguồn tin: kienthuc.net.vn