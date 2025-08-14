Cứu kịp thời 5 người trong căn nhà bị cháy ở Đà Nẵng

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 22 giờ đêm 13/8, tại ngôi nhà 2 tầng trên đường Thăng Long, phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Đà Nẵng đã điều động 2 xe chữa cháy, 1 xe cứu hộ và huy động tổ cứu nạn đến hiện trường.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tiếp cận hiện trường

Ngay sau đó, lực lượng chữa cháy chia làm nhiều hướng tiếp cận xử lý đám cháy tại tầng 1. Một tổ công tác khác tiếp cận mặt trước ban công tầng 2 để hướng dẫn 5 người bị nạn thoát khỏi ngôi nhà qua thang, xuống vị trí an toàn.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy dùng thang cứu nạn những người trên tầng 2

Lực lượng chữa cháy cũng sử dụng búa, rìu phá kính để phun nước vào đám cháy và mở các cửa để thoát khói. Đến 22h30 đêm cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt.

