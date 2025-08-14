Xét xử vụ bắt giữ một doanh nhân tại sân bay để đòi nợ 11,5 tỉ đồng

Ảnh minh họa bắt giữ người trái phép - Ảnh: AI

Tòa án nhân dân TP Hà Nội vừa đưa vụ án bắt giữ người trái pháp luật, cướp tài sản trong phi vụ nhóm chín người bắt giữ một doanh nhân tại sân bay Nội Bài hồi tháng 1-2023.

Hai người có vai trò chính trong vụ bắt giữ người trái phép bị tuyên mức án cao nhất là Đinh Tiến Bằng (34 tuổi, trú tại Hà Nội) lãnh 18 năm tù, Nguyễn Thanh Tâm (49 tuổi, trú tại Hà Nội) lãnh 17 năm 6 tháng tù.

Cả hai người trên cùng bị xét xử về tội cướp tài sản và bắt giữ người trái pháp luật.

Những người còn lại bị tòa tuyên các mức án từ 14 năm 6 tháng đến 16 năm 6 tháng tù gồm: Nguyễn Mạnh Đạt, Phạm Văn Tuấn (đều trú tại Hà Nội); Nguyễn Văn Hiếu (trú tại tỉnh Hải Dương cũ); Đàm Quang Anh Hải (trú tại tỉnh Hưng Yên); Đỗ Văn Bình, Đỗ Ngọc Minh (cùng trú tại tỉnh Bắc Giang cũ) và Mai Ngọc Vinh (trú tại TP Hải Phòng).

Lập hợp đồng kinh doanh để vay ngân hàng 11,5 tỉ

Theo hồ sơ vụ án, ông Bằng thành lập Công ty CP Thương mại đầu tư xây dựng Đức Hoàng, trong công việc làm ăn có quen biết với Tâm.

Qua quan hệ xã hội và cùng góp vốn làm ăn nên Bằng quen biết với ông Lồng Khải Hắm (chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH Nhựa ABC (Công ty ABC) và Mai Ngọc Vinh (khi đó đang công tác tại một ngân hàng).

Ngoài ra theo cáo trạng, ông Bằng còn là cổ đông góp vốn kinh doanh tại Công ty ABC, việc góp vốn được thỏa thuận miệng, không ký kết hợp đồng.

Tháng 10-2022, Vinh giới thiệu ông Hắm với ông Lê Lương S., kế toán Công ty Phú Bình. Công ty này do ông Nguyễn Đức H. thành lập và điều hành hoạt động kinh doanh mặt hàng nhựa. Sau đó đại diện Công ty Phú Bình - chuyên kinh doanh về nhựa và đại diện Công ty ABC đã ký kết 2 hợp đồng mua bán nhựa có tổng giá trị hơn 11 tỉ đồng.

Do "cần vay tiền ngân hàng để phục vụ sản xuất, kinh doanh nên ông Hắm thỏa thuận với ông S. sử dụng 2 hợp đồng mua bán trên để Công ty ABC vay 11,5 tỉ đồng của Ngân hàng BIDV chi nhánh Gia Lâm", cáo trạng nêu.

Tuy nhiên, trên thực tế không hề có việc giao nhận hàng hóa như hợp đồng mua bán. Hai bên thỏa thuận, sau khi ngân hàng giải ngân, chuyển 11,5 tỉ đồng tiền vay vào tài khoản của Công ty Phú Bình thì ông H. và S. sẽ chuyển lại trả vào tài khoản của Công ty ABC.

Ông Hắm cam kết Công ty ABC có trách nhiệm trả số tiền gốc 11,5 tỉ đồng và lãi suất cho ngân hàng.

Tháng 1-2023, phía BIDV thông báo sẽ giải ngân 11,5 tỉ đồng cho Công ty ABC vào tài khoản của Công ty Phú Bình. Ông Hắm thông báo cho ông S. biết và yêu cầu ông S. chuyển lại tiền cho Công ty ABC như thỏa thuận trước đó.

Sau khi ngân hàng giải ngân 11,5 tỉ đồng tiền vay trên thì ông H. không thực hiện thỏa thuận với ông Hắm, mà chỉ đạo nhân viên chuyển tiền sang tài khoản khác để dùng trả nợ.

Theo cáo trạng, nhân viên của Công ty Phú Bình đã dùng 9 tỉ đồng trả nợ, còn 2,5 tỉ đồng dùng trả lương và thưởng Tết cho nhân viên theo chỉ đạo của ông H..

Bắt giữ người trái phép tại sân bay

Khi biết số tiền 11,5 tỉ đồng vay ngân hàng không được chuyển cho Công ty ABC theo thỏa thuận, ông Hắm đã nhờ Đinh Tiến Bằng, Nguyễn Thanh Tâm và Mai Ngọc Vinh tìm gặp ông H. và S. để đòi.

Cáo trạng nêu, biết thông tin tối 19-1-2023, ông H. từ TP.HCM bay ra Hà Nội, nhóm của Bằng ra sân bay Nội Bài chờ để thực hiện vụ bắt giữ người trái phép đòi số tiền 11,5 tỉ đồng.

Nhóm của Bằng bắt ông H. và S. tại sân bay rồi đưa đến một quán cà phê ở quận Cầu Giấy (cũ) khi doanh nhân này vừa xuống sân bay.

Tại quán cà phê, nhóm của Bằng đã đe dọa, chửi, đánh, đòi ông H. phải trả 11,5 tỉ đồng. Tâm dùng dây sạc điện thoại vụt vào mặt 2 nạn nhân, còn Bằng đạp vào mặt ông H. sau đó đưa hai nạn nhân đến một căn nhà ở tỉnh Hải Dương (cũ) để "giam lỏng", tiếp tục đánh và đòi tiền cho Công ty ABC, cáo trạng nêu.

Hôm sau ông Hắm đến gặp các nạn nhân tại một quán cà phê ở Hà Nội. Tại đây ông H. hứa với ông Hắm sẽ vay tiền trả trước 1 khoản và có 1,5 tỉ đồng để trả.

Do tiếp tục bị nhóm của Bằng đe dọa nên ông H. đồng ý ký hợp đồng chuyển nhượng đất và nhà cho Bằng thì mới được cho về. Sau đó ông H. đã đến cơ quan công an khai báo sự việc, nhóm của Bằng bị bắt giữ về tội cướp tài sản và bắt giữ người trái phép.

