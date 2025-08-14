Mẹ và con trai tử vong sau khi đi ăn đám cưới trong làng

Một người phụ nữ và con trai đã tử vong, được cho là do ngộ độc thực phẩm, sau khi tham dự một đám cưới vào ngày 9/8, tại Malaysia.

Chồng của nạn nhân, Masran Mohd Amin, 43 tuổi, cho biết vợ anh, Nazuah Pili, 36 tuổi, và con trai cả, Mohd Amran, 9 tuổi, bị nôn mửa và tiêu chảy nghiêm trọng vài giờ sau khi trở về từ buổi lễ lúc 11h sáng, trước khi bất tỉnh.

Masran cho biết anh trở về nhà sau giờ làm và thấy vợ và con trai nằm trên nệm trong phòng khách vào khoảng 3h chiều.

"Lúc đầu tôi không nghi ngờ gì cả, nhưng tôi thấy vợ tôi đi tới đi lui trong nhà vệ sinh, nghe thấy cô ấy nôn rồi lại nằm xuống trong tình trạng yếu ớt", anh nói.

Cùng lúc đó, Masran nhìn thấy con trai mình, Mohd Amran vẫn nằm trong phòng khách và không cử động.

Người phụ nữ và con trai tử vong sau khi đi ăn đám cưới.

Masran cho biết thêm rằng anh còn bị nôn và đau bụng sau khi ăn đồ ăn vợ mang về từ buổi lễ. Tình trạng kéo dài từ sáng 10/8 đến tối 11/8.

Anh cho biết hai đứa con khác của họ, Naziah Insyirah, 6 tuổi, và Mohd Azran, 18 tháng tuổi, đã được các thành viên khác trong gia đình đưa đến một phòng khám sức khỏe gần đó để điều trị.

"Thi thể của vợ và con trai tôi đã được chôn cất tại Nghĩa trang Kampung Batu 4 sau khi khám nghiệm tử thi hoàn tất", anh nói.

Trong khi đó, phó cảnh sát trưởng Tawau, Champin Piuh xác nhận đã nhận được báo cáo về vụ việc.

Ông cho biết các cuộc điều tra đang được tiến hành và những diễn biến tiếp theo liên quan đến vụ án sẽ sớm được công bố.

Tác giả: Phương Linh (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn