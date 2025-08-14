Nghe và cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân trên địa bàn tỉnh

Quang cảnh buổi làm việc

Triển khai thực hiện Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 quy định số lượng Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã và mức trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, ngày 04/02/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 16/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2020/ND-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ. Do đó một số điều, khoản trong Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND tỉnh không còn phù hợp với Nghị định số 16/2025/NĐ-CP.

Đồng chí Hoàng Đình Luân – Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo các nội dung dự thảo Nghị quyết

Trên cơ sở đó, cơ quan soạn thảo - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND tỉnh như sau: Dân quân (trừ dân quân biển và dân quân thường trực) khi có quyết định huy động, điều động làm nhiệm vụ hoặc thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch do cấp có thẩm quyền phê duyệt được trợ cấp ngày công lao động 327.600 đồng, trường hợp được kéo dài thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ theo quyết định của cấp có thẩm quyền, mức trợ cấp tăng thêm là 163.800 đồng..

Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Hồng Tuấn cho ý kiến về mức trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân

Như vậy, so với mức trợ cấp tại Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND, mức trợ cấp mới ngày công lao động đối với dân quân tại dự thảo này sẽ tăng thêm 193.500 đồng và tăng thêm 104.200 đồng đối với mức trợ cấp tăng thêm trong trường hợp được kéo dài thời hạn thực hiện nhiệm vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An kết luận buổi làm việc

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên dự họp, kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An thống nhất với mức chi do cơ quan soạn thảo đề xuất. Đồng thời yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Sở Tài chính cân đối ngân sách hàng năm để thực hiện chi trả theo quy định.

Cũng trong sáng nay, UBND tỉnh đã nghe và cho ý kiến dự thảo Đề án “xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ, giai đoạn 2026 -2030”.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn