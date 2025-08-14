Không thiết kế cửa sổ, nhà ống vẫn ngập sáng lạ thường

Toàn bộ không gian tầng một của ngôi nhà khiến nhiều người ngạc nhiên bởi phong cách thiết kế không quen thuộc với lối sống Nhật Bản. Toàn bộ tường được dán giấy màu xám đen đi ngược với lựa chọn sơn trắng để tăng sáng cho ngôi nhà. Ảnh: Homeli