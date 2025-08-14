Không thiết kế cửa sổ, nhà ống vẫn ngập sáng lạ thường

Nara House là kiểu nhà ống Nhật Bản với chiều rộng mặt tiền chưa đầy 4m. Thêm nữa, ngôi nhà còn nằm ngay gần trục đường cái khiến không gian sinh hoạt bị ảnh hưởng bởi âm thanh hỗn độn bên ngoài. Ảnh: Homeli
Nhà cao hai tầng với thiết kế mặt tiền hoàn toàn không có sự xuất hiện của cửa sổ. Vì vậy, nhiệm vụ chiếu sáng cho cả căn nhà được giao cho khu vực giếng trời. Ảnh: Homeli
Theo đó, kiến trúc sư biến không gian giếng trời thành khu vườn xanh mướt với chiều cao bằng chiều cao cả tòa nhà. Ảnh: Homeli
Với thiết kế này, ngôi nhà vẫn giữ được nét truyền thống trong kiến trúc nhà Nhật Bản với sự hiện diện của sân vườn. Ảnh: Homeli
Để đưa ánh sáng từ vườn vào các không gian nhà, kiến trúc sư bố trí hoàn toàn diện tích tường bằng cửa kính. Ảnh: Homeli
Cửa kính lắp dọc chiều dài tầng một giúp mở rộng tầm nhìn giữa các không gian kết nối. Ảnh: Homeli
Toàn bộ không gian tầng một của ngôi nhà khiến nhiều người ngạc nhiên bởi phong cách thiết kế không quen thuộc với lối sống Nhật Bản. Toàn bộ tường được dán giấy màu xám đen đi ngược với lựa chọn sơn trắng để tăng sáng cho ngôi nhà. Ảnh: Homeli
Màu sắc trầm tối tạo một cảnh tượng tương phản lớn với các ánh sáng rải rác khắp không gian và sự sống động của thực vật. Ảnh: Homeli
Gác lửng được sử dụng như phòng khách là một bước chuyển nhẹ nhàng từ phong cách thẩm mỹ hiện đại hơi hướng u tối sang phong cách thẩm mỹ sáng sủa. Ảnh: Homeli
Tầng hai là khu vực nhà bếp và phòng ngủ với tường được sơn màu trắng. Ảnh: Homeli
