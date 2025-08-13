Nghệ An kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân

Nghệ An long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và và 80 năm ngày thành lập Công an Nghệ An.

Dự lễ có lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Quân khu 4; lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể; các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, thân nhân liệt sĩ; lãnh đạo, cán bộ Công an qua các thời kỳ; đại diện lực lượng bảo vệ an ninh cơ sở.

Lễ kỷ niệm là dịp ôn lại lịch sử 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Công an nhân dân Việt Nam nói chung, Công an Nghệ An nói riêng. Trong hai cuộc kháng chiến, hơn 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An đã chi viện các chiến trường, 73 đồng chí hy sinh, nhiều đồng chí bị thương và mang di chứng chiến tranh.

Sau ngày đất nước thống nhất, Công an Nghệ An tập trung củng cố tổ chức, bảo vệ an ninh chính trị, đấu tranh làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Bước vào thời kỳ đổi mới, đơn vị luôn chủ động, sáng tạo, dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, kiên trì phương châm “An ninh chủ động, kiên trì mục tiêu, linh hoạt biện pháp”, bảo đảm giữ vững an ninh từ sớm, từ xa, từ cơ sở.

Công an Nghệ An là đơn vị tiên phong trong đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia, ma túy, công nghệ cao, tham nhũng, chức vụ… Đặc biệt, đề án “Xây dựng xã biên giới sạch về ma túy” được Bộ Công an đánh giá cao và nhân rộng toàn quốc.

Công tác cải cách hành chính đạt kết quả nổi bật, 9 năm liên tiếp đứng đầu toàn quốc trong lực lượng Công an. Song song, lực lượng triển khai hàng trăm hoạt động thiện nguyện, vận động hàng chục tỷ đồng hỗ trợ người nghèo; xây dựng, sửa chữa hơn 12.700 căn nhà; riêng năm 2023 đã huy động gần 180 tỷ đồng xây dựng 3.553 căn nhà tại vùng biên giới.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh trao tặng Bức trướng cho lực lượng Công an Nghệ An.

Cuối tháng 7/2025 vừa qua, ngay sau khi hoàn lưu bão số 3 gây mưa lớn, lũ quét và sạt lở tại nhiều địa bàn, cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An đã không quản hiểm nguy, vượt suối, băng rừng, dầm mình trong mưa để tiếp cận, hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả. Không chỉ trực tiếp tham gia cứu trợ, lực lượng Công an còn chủ động, gương mẫu đề xuất với Bộ Công an và tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ ra quân cao điểm 40 ngày đêm xây dựng 500 căn nhà và 1 trường học cho các hộ dân, học sinh bị thiệt hại nặng. Tiến độ được triển khai khẩn trương, quyết liệt, với mục tiêu hoàn thành trước thềm năm học mới, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và đồng hành cùng Nhân dân vượt qua khó khăn.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung khẳng định, thành tựu phát triển của Nghệ An có sự đóng góp quan trọng của Công an tỉnh, lực lượng nòng cốt giữ vững an ninh, trật tự. Ông đề nghị Công an Nghệ An tiếp tục bám sát phương châm “an ninh chủ động”, nâng cao năng lực tham mưu, chủ động nhận diện và xử lý kịp thời các nguy cơ mất ổn định. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh trong tình hình mới.

Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân được trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh vì thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu và phục vụ Nhân dân.

Buổi lễ kết thúc trong không khí trang trọng, thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm của lực lượng Công an Nghệ An tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên của Nhân dân và sự phát triển bền vững của tỉnh.

Tác giả: Lê Quyết

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn