Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

Sáng 20-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển" khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Đại hội có sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên.

Đoàn Chủ tịch Đại hội

Chủ đề của Đại hội là: "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội".

Chủ tịch nước Lương Cường và các đại biểu dự khai mạc Đại hội

Theo thông lệ của các Đại hội trước, lễ khai mạc Đại hội bắt đầu với nghi thức chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Sau đó, Đoàn Chủ tịch phát biểu khai mạc, trình bày các báo cáo quan trọng...

Các văn kiện trình Đại hội gồm Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam.

Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) và đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Trước khi bắt đầu lễ khai mạc, Chánh văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc đã thông báo với Đại hội về kết quả phiên họp trù bị ngày hôm qua, danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 16 ủy viên Bộ Chính trị. Tổng Bí thư Tô Lâm làm Chủ tịch Đoàn chủ tịch.

Đúng 8h lễ khai mạc Đại hội XIV của Đảng chính thức bắt đầu. Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. Sau nghi lễ chào cờ, Ban Tổ chức mời Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký lên làm việc.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nêu rõ trong không khí chào mừng 96 năm ngày thành lập Đảng, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ, thực hiện Điều lệ Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đoàn Chủ tịch Đại hội tại phiên khai mạc

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển", Đại hội XIV sẽ thảo luận, thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

"Thay mặt đoàn Chủ tịch, tôi xin trân trọng giới thiệu về dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng có 1.586 đại biểu thay mặt cho hơn 5,6 triệu đảng viên của toàn Đảng đã có mặt đầy đủ", ông Trần Cẩm Tú nhấn mạnh.

Về đại biểu khách mời dự đại hội có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên thường vụ - Thường trực Bộ Chính trị Phạm Thế Duyệt, nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn, Lê Hồng Anh, Trần Quốc Vượng.

Các đại biểu dự phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng

Cùng tham dự còn có các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Phó chủ tịch nước, Phó chủ tịch Quốc hội, Phó thủ tướng, các nguyên Ủy viên Trung ương Đảng từ khóa IV đến khóa VIII, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XIII.

Đến dự Đại hội có các mẹ Việt Nam anh hùng, 16 đại biểu là nhân sĩ, trí thức, trí thức, nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo và thanh niên tiêu biểu trên mọi miền đất nước đến dự. Các đại sứ, đại diện các nước hoặc trưởng đại diện các tổ chức quốc tế thường trú hoặc không thường trú tại Việt Nam.

Dự Đại hội còn có mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Điểm (101 tuổi, có 2 người con là liệt sĩ), mẹ Trần Thị Căn (101 tuổi, có 2 người con là liệt sĩ), mẹ Trần Thị Tuyển (90 tuổi, có chồng và con là liệt sĩ).

Thủ tướng Phạm Minh Chính điều hành phiên khai mạc Đại hội

Tiếp theo đó, Thường trực Ban Bí thư đã mời Thủ tướng Phạm Minh Chính điều hành phiên khai mạc Đại hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mời Chủ tịch nước Lương Cường trình bày diễn văn khai mạc Đại hội.

Sự kiện chính trị trọng đại của đất nước

Đọc diễn văn khai mạc, Chủ tịch nước Lương Cường nêu rõ thay mặt Đoàn Chủ tịch và Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII nhiệt liệt chào mừng 1.586 đại biểu về dự Đại hội XIV của Đảng, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trên cả nước.

Chủ tịch nước Lương Cường trình bày Diễn văn khai mạc Đại hội

Theo Chủ tịch nước, các đại biểu dự Đại hội là những đảng viên ưu tú, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh, sức mạnh đoàn kết, sự thống nhất về ý chí, hành động, quyết tâm và khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Chủ tịch nước nhấn mạnh Đại hội lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, bước ngoặt mang tính lịch sử hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tập trung cao độ ý chí, nguyện vọng, quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta với tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin tiến mạnh vào kỷ nguyên mới, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đại hội trân trọng biểu dương sự nỗ lực phấn đấu, chung sức đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, vượt qua mọi khó khăn thử thách, đặc biệt là vượt qua đại dịch COVID-19, các thảm họa thiên nhiên, biến động kinh tế, chính trị toàn cầu; nhanh chóng ổn định đời sống, khôi phục và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội lần thứ 13 của Đảng đã đề ra, nhất là những nhiệm vụ đột phá mang tính cách mạng trong năm 2025.

Chủ tịch nước nhấn mạnh những thành tựu to lớn, toàn diện, nổi bật trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, con người, tăng cường quốc phòng an ninh, đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế, và nhất là trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã tạo tiền đề vững chắc, củng cố niềm tin của nhân dân, sự đồng thuận của xã hội và tiếp thêm sức mạnh cho Đại hội.

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham dự phiên khai mạc.

"Đại hội trân trọng, nhiệt liệt hoan nghênh và chân thành cảm ơn sự tham gia đầy trách nhiệm và những đóng góp tâm huyết, sâu sắc của các cấp ủy, tổ chức Đảng, của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của toàn thể cán bộ, đảng viên, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể nhân dân, các đơn vị lực lượng vũ trang, các đồng chí lão thành cách mạng, các nhân sĩ, trí thức cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài trong suốt quá trình chuẩn bị văn kiện Đại hội.

Những đóng góp quý báu đó đã góp phần làm nên các văn kiện trình Đại hội thực sự trở thành kết tinh của trí tuệ của toàn Đảng, thể hiện sâu sắc ý chí, niềm tin và khát vọng của nhân dân ta trong giai đoạn phát triển mới của đất nước", Chủ tịch nước nêu rõ.

Theo Chủ tịch nước, Đại hội XIV diễn ra trong bối cảnh thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến nhanh, phức tạp, khó dự báo. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng. Các thách thức an ninh phi truyền thống, nhất là biến đổi khí hậu và dịch bệnh ngày càng nghiêm trọng.

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đặc biệt là sự phát triển bùng nổ của trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, công nghệ lượng tử, các công nghệ mới đang tạo ra những biến đổi mang tính thời đại, đang làm thay đổi sâu sắc mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Đặt ra yêu cầu cấp bách về xác lập mô hình tăng trưởng, mô hình phát triển mới, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản xuất và năng lực cạnh tranh quốc gia. Những yêu cầu mới trong quản lý phát triển xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia và tăng cường công tác đối ngoại.

Sau 40 năm thực hiện đường lối Đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử. Không ngừng cải thiện đời sống, nâng cao hạnh phúc của nhân dân, nâng cao tầm uy tín, vị thế đất nước trên trường quốc tế.

Tuy nhiên, đất nước vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và hạn chế. Tăng trưởng vẫn dưới mức tiềm năng, chưa thật sự bền vững; năng suất lao động chưa cao, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn hạn chế; đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn. Biến đổi khí hậu, thảm họa thiên nhiên, dịch bệnh, an ninh mạng còn tác động rất phức tạp, kéo theo nhiều hệ lụy.

Trong bối cảnh đó, nhân dân cả nước đang đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, đột phá và hiệu quả của Đảng tại Đại hội XIV. Đại hội XIV có sứ mệnh lịch sử rất to lớn. Không chỉ đề ra mục tiêu, định hướng cho nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2026 - 2030 mà còn quyết định những vấn đề mang tầm chiến lược đối với tương lai và vận mệnh của dân tộc ta trong nhiều thập niên tới nhằm tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển, niềm tự hào, ý chí tự lực, tự cường dân tộc.

Khơi thông mọi nguồn lực, mọi động lực phát triển; phát huy sức mạnh nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh của thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ước vọng của toàn dân tộc Việt Nam.

Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, gắn với tổng kết 40 năm đổi mới. Khẳng định những thành tựu quan trọng nổi bật, chỉ ra những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; rút ra những bài học lớn, có giá trị lý luận và thực tiễn lâu dài cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc; thảo luận và thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược cho giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến 2045.

Trong đó, nhấn mạnh những nội dung giải pháp có tính cách mạng, đột phá để đạt được mục tiêu phát triển đất nước nhanh, bền vững, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong bối cảnh mới; kiểm điểm sâu sắc và toàn diện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

"Bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV phải là những đồng chí thật sự tiêu biểu về phẩm chất đạo đức cách mạng, trí tuệ, bản lĩnh, năng lực lãnh đạo, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Đủ sức tổ chức thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ to lớn mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó trong nhiệm kỳ mới", Chủ tịch nước nhấn mạnh thêm.

Đại hội XIV của Đảng là đại hội khởi đầu cho kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc. Với phương châm: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển". Thể hiện bản lĩnh kiên định, ý chí quyết tâm và tinh thần đại đoàn kết của dân tộc vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Chủ tịch nước đề nghị các đại biểu phát huy cao độ trách nhiệm, trí tuệ và tâm huyết. Nêu cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, thảo luận sâu sắc, góp phần quan trọng vào sự thành công của Đại hội.

Với niềm tin sâu sắc vào bản lĩnh và trí tuệ của Đảng, vào sức mạnh của nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vào khát vọng phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Tôi trân trọng tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam”, Chủ tịch nước tuyên bố.

8h23: Thủ tướng Phạm Minh Chính mời Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Dấu mốc mở ra chặng đường phát triển mới của đất nước

Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Trình bày báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt trọng đại của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Là dấu mốc mở ra chặng đường phát triển mới của đất nước trong bối cảnh, cục diện và mục tiêu mới. Là Đại hội của ý chí tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, của khát vọng vươn lên, của niềm tin son sắt vào con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Tổng Bí thư nêu rõ Đại hội XIV diễn ra trong thời điểm lịch sử có ý nghĩa sâu sắc: Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đoàn kết, thống nhất, quyết tâm vững bước tiến tới hai mục tiêu chiến lược: 100 năm đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 2030) và 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Từ đó đặt ra yêu cầu: Phải nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng tình hình; phải quyết tâm đổi mới tư duy, hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực quản trị quốc gia; phải hành động mạnh mẽ, quyết liệt, đột phá, hiệu quả vì một Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Các đại biểu nghe bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư cho biết hệ thống dự thảo các văn kiện trình Đại hội bao gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) và đề xuất, định hướng sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng.

Trong đó, Dự thảo Báo cáo chính trị tích hợp đồng bộ 3 Báo cáo (Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội và Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng) tạo thành một chỉnh thể thống nhất, toàn diện, rõ trọng tâm, trọng điểm, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ triển khai.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV là đột phá so với các đại hội trước đây, chỉ rõ chủ thể, lộ trình, nguồn lực, đích đến để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV.

Theo Tổng Bí thư, được sự ủy quyền của Hội nghị Trung ương 15 khóa XIII, Bộ Chính trị đề xuất Đại hội cho chủ trương tổng kết 100 năm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 2030) với cách mạng Việt Nam, định hướng phát triển đất nước của 100 năm tiếp theo (2030 - 2130), tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tổng Bí thư khẳng định quá trình chuẩn bị văn kiện đã được thực hiện công phu, nghiêm túc, chặt chẽ, khoa học, hiện đại, kế thừa tinh hoa của các kỳ đại hội trước, kiên định các quan hệ, các quan điểm mang tính nguyên tắc.

Đồng thời, thể hiện sự đổi mới mạnh mẽ tư duy về phát triển, bám sát thực tiễn, tôn trọng quy luật khách quan. Từng nhận định, từng mục tiêu, từng giải pháp đều xuất phát từ thực tiễn. Đặc biệt, Văn kiện lần này đặt ra yêu cầu hành động: Nói đi đôi với làm; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp; gắn trách nhiệm với kết quả; gắn đột phá với bền vững; gắn kỷ luật thực thi với sự hài lòng của nhân dân.

Tổng Bí thư cho hay nhìn lại 40 năm đổi mới, với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, trong đó có những đóng góp nổi bật của nhiệm kỳ Đại hội XIII, chúng ta có đầy đủ cơ sở để khẳng định: Đường lối đổi mới của Đảng ta là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu hướng phát triển của thời đại.

Đường lối đổi mới của chúng ta xác định rõ Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của sự nghiệp cách mạng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; nhất quán xây dựng và hoàn thiện 3 trụ cột nền tảng: Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa - Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.

Tổng Bí thư cho hay phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển" của Đại hội là lời hiệu triệu, là mệnh lệnh của trách nhiệm trước lịch sử. Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chung sức đồng lòng, quyết tâm đổi mới, hành động quyết liệt vì một Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Chủ đề Đại hội XIV đòi hỏi chúng ta phải đoàn kết hơn, kỷ luật hơn, sáng tạo hơn; đồng thời phải khiêm tốn học hỏi, biết lắng nghe, biết sửa mình để hoàn thiện và tiến bộ không ngừng. Đại hội XIV có trọng trách lịch sử xác lập những quyết sách mang tính "bệ phóng" để thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước.

Mục tiêu tổng quát là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững đất nước; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân.

Cùng với đó, tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc; thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.

Hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, là một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân cho giai đoạn 2026 - 2030 từ 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD/năm.

Dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến 25-1, Đại hội xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng tròn 100 năm thành lập (1930-2030); hiện thực hóa tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước (1945-2045). Một nhiệm vụ quan trọng khác là Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa mới.

