Jack tiết lộ chi 5 tỷ để gặp Messi, doanh nhân Quốc Cường lên tiếng

Nguyên văn chia sẻ của doanh nhân Quốc Cường: Lần cuối cùng nói về vấn đề này, đã định không lên tiếng nữa nhưng nếu không nói thì thấy sai với mọi người, nhất là những người tin tưởng mình, nên rõ ràng từng việc một: 1. Vấn đề mà tôi bức xúc lớn nhất đã ảnh hưởng đến mối quan hệ của tôi ở nước ngoài, đó là câu chuyện 60 tỷ và không một lời đính chính ngay sau khi có thông tin đưa ra. Nếu em là một người đàng hoàng, biết trước biết sau, thì ngay khi có những tin đồn về chi phí 60 tỷ... em nên đính chính ngay, để tránh ảnh hưởng đến anh và mọi người đã giúp em, mới 5 tỷ mà mọi chuyện đã ầm ĩ thì nếu mọi người nghĩ là 60 tỷ thì ảnh hưởng thế nào? Còn nếu tin đồn 60 tỷ do em và ê-kíp tạo nên để nhằm mục đích nào đó, thì chỉ có lương tâm em biết. Sự thật sẽ mãi là sự thật. Còn em muốn làm rõ, anh mong em mời công an vào cuộc để lấy lại danh dự cho em. Việc thứ hai anh muốn em đính chính đó là việc xin phép quay MV, cái này tại thời điểm đó team em không ai có thể nói chuyện được với phía Messi và phía Messi không biết em là ai, anh cũng muốn rõ ràng không sau lại nói là đã xin phép (rất mập mờ và cũng ảnh hưởng đến anh em bạn bè). Việc này cũng đơn giản nhưng em không đính chính ngay, nếu phía em sau có xin phép bằng email hay gì thì nếu muốn giúp anh em chứng minh thì việc em đính chính cũng không có gì khó, nhất là với những người giúp mình thực hiện giấc mơ. (Công khai mail trả lời cho phép) 2. Về việc chi phí lớn và số tiền - Tôi chưa bao giờ nói về việc Jack 'đi ké'... Vì nếu khi tôi đã muốn làm rõ và đính chính cho mọi người hiểu thì đương nhiên việc công bố chi phí là chuyện bình thường. Các chi phí cho agency, vé xem bóng đá, xe cộ thuê đi lại... Chả ai có chuyện làm free cho ai (chưa kể không một ai biết em là ai cả). Một ngôi sao ở Việt Nam, số người hỗ trợ lên đến hàng chục người... Vậy các bạn nghĩ một siêu sao thế giới, thì đằng sau là bao nhiêu con người? Việc chi phí tôi chưa giải thích là vì muốn kể cho mọi người nghe về bối cảnh, nhưng giờ nhiều ý kiến nói câu fame nên tôi tóm gọn đơn giản là việc gặp Messi hai cuộc hẹn đầu thất bại, nên đến lần thứ 3 mới hẹn lại được, việc sắp xếp để hẹn gặp private khác với việc hẹn gặp Messi tại sân nên chi phí thay đổi là bình thường. Em nói anh sắp xếp để nâng giá, nghe cũng hay vì nếu anh sắp xếp được cả Messi mấy lần không gặp để lên giá thì anh đã hơn cả Raiola rồi. Ở đây phải nhờ đến bao mối quan hệ do đi lại nhiều lần và người ta tin tưởng mới có một cơ hội như vậy, vậy mà ảnh hưởng toàn bộ mọi người thì có đáng không? Tôi cũng đang muốn gặp lại với chụp với Messi private lần nữa, cũng mong có ai sắp xếp được mà mất 200.000 thì chắc là may mắn lắm. 3. Về các thông tin sai lệch về MV như Messi tặng áo, ăn tối... Sự thật sẽ mãi là sự thật, vì ban đầu cũng chỉ muốn em đính chính nên anh đã không nhắc đến những chuyện em nói không đúng sự thật, nhưng giờ thì anh cũng nói một lần không rất nhiều anh chị em nhà báo nhận thông tin sai lệch: - Đưa ê-kíp rất đông đi Pháp: Cơ bản anh chỉ thấy 2 người, cũng có thể có đưa thêm ở đâu nhưng không hiểu để làm gì khi không 1 ai được đi theo để quay hay chụp ảnh gì cả. - Ăn tối với Messi: Hoàn toàn không có chuyện ăn tối mà là đến đó ăn tối, chờ Messi và bạn bè ăn xong thì vào xin chụp ảnh với ký (vậy nên không hiểu xin MV sao) - Chiếc áo Messi ký: Do em không có những chiếc áo ý nghĩa nên thậm chí chiếc áo đó là mượn của anh để ký, trước họp báo 1 ngày anh gửi vào để em sử dụng, hoàn toàn không có chuyện Messi tặng áo. - Việc được sự đồng ý (nếu có em hãy đưa ra để mọi người không hiểu lầm về em. Em hãy đưa ra để tự bảo vệ mình) - Tất cả ngôi sao thế giới đều làm việc qua văn bản, email, official... đến lịch hẹn được gặp Messi, anh cũng nhận thông tin như vậy... Không lẽ việc được đưa hình ảnh của Messi vào MV của một nghệ sĩ, Messi không biết, lại được thỏa thuận bằng miệng .... Bản thân em là người không biết tiếng, không lẽ em giao tiếp bằng ánh mắt? 4. Về việc không họp báo Sau một ngày suy nghĩ, tôi nhận thấy mình chỉ là một người có những đam mê đặc biệt với bóng đá và âm nhạc và không có một chút liên quan nào đến giải trí, showbiz... Có những lúc tôi đã bị cuốn theo truyền thông và có những hành động không phải là tôi trong nhiều năm qua. Vì vậy tôi quyết định dừng lại mọi việc và đây sẽ là lần cuối cùng tôi lên tiếng về sự việc này. Còn đối với Jack tôi muốn gửi những lời cuối như sau: 'Trước khi hai anh em gặp nhau, anh đã nhận được nhiều lời khuyên ngăn từ những người uy tín, thậm chí có những người đã sống và ăn ở, đắp chung chăn với em là không nên dây vào. Tuy nhiên, cũng vì những mối quan hệ chung, vì những đam mê mà anh cũng đã kết nối với nhiều người để có cuộc gặp với Messi nên anh đã đồng ý cho em đi cùng. Đường đời còn dài, anh chúc em có cuộc sống và sự nghiệp tốt'. Các thông tin ở đây đã rất cụ thể nên tôi mong mọi chuyện chấm dứt ở đây. Ai đọc hiểu sẽ hiểu ai cố ý không hiểu thì sẽ là không hiểu. Nếu em thấy anh nói sai thì có thể mời luật sư ra làm việc nhé!