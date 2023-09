MV của Jack bị tố đạo nhái dù đang Top 1 Trending

Những ngày qua, ồn ào Jack tự ý sử dụng hình ảnh của Lionel Messi trong MV Từ nơi tôi sinh ra nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Giữa lúc scandal còn chưa hạ nhiệt, nam ca sĩ lại tiếp tục gặp "sóng gió". Cụ thể, nhiều người hâm mộ "nhóm nhạc toàn cầu" BTS đang "tố" Jack đạo nhạc của thần tượng.

Màn tái xuất Vpop của Jack vướng nhiều ồn ào

Trên các diễn đàn mạng xã hội, các ARMY (fandom của BTS) cho biết đoạn điệp khúc của bài hát Từ nơi tôi sinh ra rất giống với bản hit ON mà BTS phát hành vào tháng 2/2020. Những video so sánh hai ca khúc do fan ghép thu hút nhiều lượt bình luận, đa phần đều nhận xét rằng giai điệu rất giống nhau.

Một số người còn cho rằng Jack và ê-kíp đang "trắng trợn ăn cắp chất xám" của nhóm nam Kpop. Hiện tại, phía Jack vẫn chưa lên tiếng về ồn ào đạo nhạc.

Đây không phải là lần đầu tiên Jack bị tố đạo nhạc. Tháng 7/2022 khi phát hành Ngôi sao cô đơn, giọng ca gốc Bến Tre cũng bị tố phần giai điệu có nhiều điểm tương đồng với bài hát Cô Thắm không về (Phát Hồ) và Blinding Lights (The Weeknd). Không những thế, sản phẩm âm nhạc của Jack còn bị lên án do ngập tràn cảnh bạo lực, không dán nhãn cảnh báo độ tuổi người xem.

Ca khúc Ngôi sao cô đơn của Jack cũng từng bị tố đạo nhạc

Ca khúc Từ nơi tôi sinh ra ra mắt ngày 31/8, đánh dấu sự trở lại của Jack. Ê-kíp của nam ca sĩ đã rất đầu tư vào giai điệu lẫn hình ảnh, câu chuyện MV. Sau hơn 1 ngày ra mắt, video âm nhạc đã thu về 2,8 triệu lượt xem, đạt top 1 Trending trên nền tảng YouTube Vietnam, hạng 2 ZingChart Peak Realtime và hạng 2 iTunes Việt Nam.

Theo thống kê của Google Trend, trong 24 giờ đầu, công cụ tìm kiếm cũng ghi nhận từ khóa liên quan đến Jack và Messi đứng thứ 7 với hơn 10 nghìn lượt tìm kiếm. Trên trang Facebook của Jack, bài đăng liên quan đến Messi nhận lượt tương tác khủng: 125.000 like cùng 8.000 bình luận.

Jack bị doanh nhân Quốc Cường tố tự ý dùng hình ảnh Messi

6 giây xuất hiện của "siêu sao bóng đá" Lionel Messi giúp sản phẩm của Jack viral khắp nơi. Tuy nhiên, cũng chính vì phân cảnh này, Jack bị tố tự ý sử dụng hình ảnh của Messi trong MV. Doanh nhân Quốc Cường - người kết nối Jack với Messi cho biết bản thân rất hối hận khi giúp đỡ nam ca sĩ.

Doanh nhân Quốc Cường chia sẻ: "Tôi đã quá tốt nhưng nhầm người với một người trí trá, ngoan cố nên giờ trách nhiệm của tôi là làm sạch và rõ ràng để cho mọi người sẽ hiểu rõ và không có chuyện suy đoán hay mập mờ gì trên mạng".

Bên cạnh đó, phía doanh nhân còn yêu cầu Jack xóa MV Từ nơi tôi sinh ra hoặc cảnh quay có Messi trong MV. Tuy nhiên, ê-kíp nam ca sĩ vẫn chưa có hành động hay phản hồi gì. Hiện tại, MV Từ nơi tôi sinh ra đã vượt 5 triệu view và hơn 204 nghìn lượt thích.

Tác giả: Mạch Huy

Nguồn tin: nguoiduatin.vn