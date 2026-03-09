Máy bay Nga sơ tán giúp 117 công dân Iran khỏi Lebanon

Một góc phố ở khu ngoại ô phía nam thủ đô Beirut (Lebanon) chịu thiệt hại nặng nề bởi hỏa lực Israel sáng 8-3 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, trong đêm 7 và rạng sáng 8-3, 117 công dân Iran, trong đó có một số nhân viên ngoại giao, đã được sơ tán khỏi thủ đô Beirut của Lebanon trên một máy bay của Nga.

Một quan chức Lebanon giấu tên cho biết chuyến bay do phía Nga thực hiện và cất cánh từ sân bay quốc tế Beirut. Phía Đại sứ quán Iran tại Lebanon đã thông báo trước cho nhà chức trách Lebanon về chiến dịch sơ tán này.

Trên chuyến bay còn có thi hài một nhà ngoại giao Iran và gia đình, đều đã thiệt mạng khi giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Lebanon lại bùng nổ.

Quan chức trên cho biết thêm máy bay đang hướng tới Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng không nêu rõ điểm đến cuối cùng của chuyến bay.

Đợt sơ tán diễn ra sau khi Chính phủ Lebanon ban lệnh cấm mọi hoạt động của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), lực lượng hỗ trợ chính của lực lượng Hezbollah, hôm 5-3.

Chính phủ nước này cũng áp dụng yêu cầu thị thực đối với công dân Iran nhập cảnh, trong khuôn khổ các biện pháp gây sức ép lên Hezbollah.

Cũng trong đêm 7-3, Israel không kích thủ đô Beirut, nhắm thẳng vào một khách sạn ven biển ngay giữa trung tâm thủ đô. Vụ tấn công khiến 4 người thiệt mạng và 10 người bị thương, theo Bộ Y tế Lebanon.

Đây là lần đầu tiên khu vực trung tâm thành phố bị tấn công. Từ trước đến nay, Tel Aviv chủ yếu chỉ tấn công khu vực ngoại ô phía nam của Beirut, nơi đặt nhiều cơ quan đầu não của Hezbollah.

Quân đội Israel khẳng định cuộc không kích trên là đòn "tấn công chính xác nhắm vào các chỉ huy chủ chốt của Quân đoàn Lebanon thuộc lực lượng Quds của IRGC".

Hiện phía Iran và Nga chưa bình luận về vấn đề này.

Tác giả: NGỌC ĐỨC

Nguồn tin: tuoitre.vn