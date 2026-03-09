NÓNG: Ông Mojtaba, con trai ông Ali Khamenei, lên làm lãnh tụ tối cao Iran

Ông Mojtaba Khamenei (trái), con trai của cố lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei - Ảnh: AP

Sáng 9-3 (theo giờ Việt Nam), truyền thông Iran đưa tin Hội đồng chuyên gia Iran gồm 88 giáo sĩ đã chọn ông Mojtaba Khamenei (56 tuổi) lên thay thế cha mình, cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, làm lãnh tụ tối cao mới của Iran.

Vị trí này trao cho ông Mojtaba quyền quyết định cuối cùng trong mọi vấn đề của nhà nước tại Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Ông Mojtaba trong những ngày gần đây được xem là ứng viên hàng đầu kế nhiệm ông Khamenei - người đã thiệt mạng trong ngày đầu tiên Mỹ và Israel không kích nhằm vào Iran hôm 28-2.

Tuy nhiên, báo The Guardian bình luận động thái trên có thể dẫn đến leo thang xung đột vì Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố không chấp nhận con trai của ông Khamenei lên làm lãnh đạo.

Ông yêu cầu Mỹ phải có tiếng nói trong việc lựa chọn lãnh đạo tiếp theo của Iran, song yêu cầu này đã bị các quan chức Iran bác bỏ. Ông Trump còn nói rằng bất kỳ ai được chọn thay thế ông Ali Khamenei cũng sẽ "không tồn tại lâu" nếu không có sự chấp thuận của Mỹ.

Trong khi đó, quân đội Israel tuyên bố sẽ tiếp tục truy lùng bất kỳ người nào kế nhiệm ông Ali Khamenei, cũng như truy lùng cả những ai tìm cách bổ nhiệm người kế nhiệm ông Khamenei.

Ông Mojtaba Khamenei sinh năm 1969 tại thành phố Mashhad ở đông bắc Iran.

Vị giáo sĩ 56 tuổi này chưa từng giữ chức vụ nào thông qua bầu cử cũng như chưa từng chính thức nắm giữ một vị trí cấp cao trong Chính phủ Iran. Ông đã dần trở thành một nhân vật có ảnh hưởng trong văn phòng của cha mình, dù phần lớn tránh xuất hiện trước công chúng.

Qua nhiều năm, ông đã xây dựng các mối quan hệ gần gũi với những giáo sĩ bảo thủ và các thành viên trong Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), điều mà các nhà phân tích cho rằng đã củng cố vị thế của ông bên trong hệ thống.

Việc ông Mojtaba Khamenei lên nắm quyền đánh dấu lần đầu tiên kể từ Cách mạng Hồi giáo năm 1979, vị trí lãnh tụ tối cao của Iran được chuyển từ cha sang con.

Các nhà phân tích cho rằng việc đưa ông Mojtaba Khamenei lên làm lãnh tụ tối cao là động thái mang tính biểu tượng, nhằm cho thấy chính quyền Iran vẫn mạnh mẽ và họ quyết tâm không khuất phục trước sức ép từ phương Tây.

Tác giả: Thanh Bình

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ