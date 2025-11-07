Hủy nổ thành công quả bom nặng khoảng 250kg còn nguyên kíp nổ

Ngày 7/11, lực lượng Ban Công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Tương Dương và Ban Chỉ huy Quân sự xã Tương Dương đã phối hợp hủy nổ thành công một quả bom phá còn sót lại từ thời chiến tranh.

Khoảng 21h tối 30/10, Ban Chỉ huy Quân sự xã Tương Dương nhận được thông báo của người dân về việc trong lúc đánh bắt cá trên sông Nậm Mô đã phát hiện một quả bom chưa nổ.

Quả bom có đường kính 30cm, dài 140cm, nặng khoảng 250kg. (Ảnh Trọng Kiên)

Quả bom lộ ra khi mực nước sông cạn đoạn qua bản Pủng, xã Tương Dương, cách bờ sông khoảng 30m và cách cầu Tân Xả, bản Pủng khoảng 200m.

Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự xã Tương Dương đã cử lực lượng đến căng dây khoanh vùng bảo vệ hiện trường.

Chính quyền xã thông báo cho bà con không tới khu vực có bom, đồng thời lên kế hoạch, phối hợp Ban Công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Tương Dương để trục vớt và tiêu hủy quả bom.

Theo xác định của cơ quan công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, đây là loại bom phá, có ký hiệu MK-82, đường kính 30cm, dài 1,4m, nặng khoảng 250kg và còn nguyên kíp nổ. Quả bom này còn sót lại sau chiến tranh.

Hiện, lực lượng công binh đã trục vớt và đưa quả bom đến khu vực bản Thạch Dương, xã Tương Dương hủy nổ thành công, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản.

Tác giả: Thanh Hà

Nguồn tin: kienthuc.net.vn