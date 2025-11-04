Phát hiện quả bom dài gần 1,4m dưới lòng sông Nậm Mộ

UBND xã Tương Dương đã cử lực lượng dân quân, an ninh tổ chức canh gác, cắm biển cảnh báo, cấm người dân tiếp cận khu vực phát hiện bom. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 3/11, ông Nguyễn Hồng Tài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tương Dương (Nghệ An) cho biết, người dân bản Pủng vừa phát hiện một quả bom có chiều dài khoảng 1,4m, đường kính 30cm dưới lòng sông Nậm Mộ.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 30/10, sau khi nước sông Nậm Mộ rút xuống thì người dân địa phương bất ngờ phát hiện quả bom nằm cách bờ khoảng 30m, cách cầu Tân Xà khoảng 200m.

Nhận được tin báo, Ủy ban Nhân dân xã Tương Dương đã cử dân quân, an ninh canh gác, cắm biển cảnh báo, cấm người dân tiếp cận khu vực phát hiện bom; đồng thời yêu cầu người dân tuyệt đối không đến gần khu vực phát hiện bom, không tự ý tiếp cận, chụp ảnh hay khai thác thủy sản quanh khu vực này.

Chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đang lập hồ sơ, thực hiện các thủ tục để xử lý, hủy nổ an toàn./.

