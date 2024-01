Hung thủ giết nữ nhân viên quán cà phê ở Hóc Môn khai gì?

Như đã thông tin, vào khoảng 10h ngày 6/1, người dân sống gần căn ki ốt đồng thời là quán cà phê, giải khát trên Quốc lộ 22 (thuộc địa bàn xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh) nghe tiếng la hét thất thanh của một cô gái. Liền sau đó, một thanh niên điều khiển chiếc xe máy hiệu SH mode từ quán cà phê trên chạy ra ngoài với tốc độ cao. Người dân nhanh chóng đến kiểm tra thì phát hiện chị N.T.H.P., 22 tuổi, nhân viên quán cà phê nằm thoi thóp, trên người có nhiều vết thương và tử vong không lâu sau đó. Theo thông tin từ người dân, hung thủ sau khi gây án đã điều khiển xe máy từ Hóc Môn đi theo Đường tỉnh 830 chạy về hướng thị trấn Bến Lức (tỉnh Long An). Lực lượng chức năng nhanh chóng cử lực lượng truy bắt hung thủ gây án. Qua theo dấu, Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện hung thủ sau khi rời khỏi hiện trường bằng xe máy được một đoạn thì vứt xe máy lại bên đường và chạy xuống một khu đất rộng toàn cỏ cây dại mọc um tùm để lẩn trốn. Trong 3 ngày liên tiếp, hơn 100 cán bộ chiến sĩ thuộc Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an tỉnh Long An tiến hành chốt chặn, truy bắt. Đến gần trưa nay (9/1), lực lượng Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an tỉnh Long An đã bắt giữ được hung thủ gây án.