Đã bắt được nghi phạm giết người ở Hóc Môn lẩn trốn tại Long An

Nghi phạm (cởi trần, bịt mặt) được lực lượng chức năng dẫn giải ra khỏi khu vực khoanh vùng - Ảnh: NGỌC KHẢI

Liên quan vụ án giết người xảy ra tại một ki ốt trên quốc lộ 22 (xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP.HCM), 10h40 ngày 9-1, công an đã bắt được nghi phạm tại khu vực đang khoanh vùng tại xã Lương Hòa (huyện Bến Lức, tỉnh Long An).

Vào trưa 6-1, người dân phát hiện một phụ nữ bị tấn công trong một ki ốt trên quốc lộ 22 (thuộc xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn). Nạn nhân sau đó không qua khỏi.

Qua điều tra ban đầu, nghi phạm được xác định là một người đàn ông mặc áo đỏ thẫm, chạy một chiếc xe tay ga từ trong ki ốt ra.

Chiều cùng ngày, Công an tỉnh Long An nhận tin báo từ Công an TP.HCM về việc có khả năng nghi phạm đã di chuyển xuống địa bàn tỉnh Long An.

Trích xuất camera trên các tuyến đường của địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện một người giống như nghi phạm đi trên đường tỉnh 830 từ hướng huyện Đức Hòa về huyện Bến Lức.

Tuy nhiên ghi nhận theo tiến trình các camera trên đường tỉnh 830 thì thấy nghi phạm "mất tích" trên tuyến đường này ở khoảng khu vực xã Lương Hòa, huyện Bến Lức.

Đến tối, một người dân bán tạp hóa ở gần cầu Rạch Nổ (thuộc ấp 7, xã Lương Hòa) thông tin về việc người đàn ông này xuất hiện tại quán của mình mua nước uống.

Qua camera trích xuất từ quán nước và một camera khác ở gần khu vực này, xác định từ chiều 6-1 đến tối, người đàn ông đã luẩn quẩn ở đây nhiều giờ đồng hồ.

Tiếp tục truy tìm thêm, công an phát hiện một chiếc xe tay ga và đôi dép nghi phạm đã bỏ lại ven một lối nhỏ trong ấp 7.

Từ đó công an tiếp tục bổ sung lực lượng phong tỏa toàn bộ khu vực, sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để truy tìm nghi phạm.

Tuy nhiên, đây là khu vực nông thôn, nhiều mảnh vườn lớn chen lẫn với địa hình đồng bưng, kênh rạch phức tạp.

Công an TP.HCM cùng Công an tỉnh Long An khẩn trương phối hợp truy tìm.

Tác giả: NGỌC KHẢI

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ