Huế chơi ‘chung kết ngược’ với đội 2 lần vô địch V.League

Nếu không thắng Long An ở lượt tới, Huế sẽ nắm chắc vé xuống hạng. Ảnh: Minh Tuấn

Sau 18 trận, Huế chỉ có 12 điểm, đang xếp chót bảng. Dù mùa giải còn 3 lượt trận nhưng đoàn quân của ông Nguyễn Đức Dũng chỉ còn 2 trận chưa đấu. Trong lúc đó, 2 đối thủ đang đứng phía trên là Hòa Bình và Long An đang hơn Huế từ 2-3 điểm. Cả hai đội này còn nguyên 3 trận chưa đấu trong tay.

Huế buộc phải xung trận 2 vòng tới với tinh thần không còn gì để mất. Đoàn quân của ông Nguyễn Đức Dũng chỉ có thắng cả 2 trận mới hy vọng trụ hạng. Còn không, Huế sẽ phải quay trở lại hạng Nhì.

Một chút thuận lợi cho Huế là ở lượt tới, họ tiếp Long An trên sân nhà. Với 2 điểm ít hơn Long An, nếu giành chiến thắng, đội bóng Cố đô sẽ vượt mặt ít nhất đội quân trẻ của bầu Đức. Ở vòng 21, thầy trò ông Nguyễn Đức Dũng sẽ tiếp Trẻ TP.HCM trong lúc Long An và Hòa Bình giáp mặt nhau. Nếu thắng tiếp trong lúc Long An không thắng được Hòa Bình thì khi ấy, Huế có thể tạo cách biệt với chính cựu vương V.League này lên ít nhất 3 điểm, qua đó có nhiều cơ hội để trụ hạng dù không phải thi đấu lượt cuối cùng.

Tuy vậy, nhiệm vụ phải thắng cả 2 trận tới không hề đơn giản với Huế cho dù được thi đấu trên sân nhà. Cần biết rằng đội bóng Cố đô cũng từng có những lợi thế khi được chơi trên sân nhà trước các đối thủ trực tiếp trong cuộc đua trụ hạng. Nhưng họ đã bỏ lỡ “thời cơ vàng” ấy. Điển hình như Huế thua cả Đồng Nai lẫn Hòa Bình trong bối cảnh đối thủ còn bết bát hơn. Các cầu thủ thiếu kinh nghiệm và non bản lĩnh ở Huế không đủ tinh thần thép cần thiết để đương đầu với những trận đấu mang tính bước ngoặt ấy.

Lịch thi đấu vòng 20

Ngày 26/5

15h30 Huế vs Long An

16h00 Đồng Tháp vs PVF-CAND

16h00 Đồng Nai vs PĐ.NB

17h00 Khánh Hòa vs BRVT

Ngày 27/5

18h00 Trẻ TP.HCM vs Hòa Bình

Tác giả: Hồng Quảng

Nguồn tin: bongdaplus.vn