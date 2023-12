Huấn 'hoa hồng' tặng vợ Mercedes-AMG G63 hơn 8 tỷ, biển số gần nửa tỷ đồng

Mới đây, ông Bùi Xuân Huấn, hay còn được nhiều người biết đến với biệt danh là Huấn "hoa hồng" đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng cho vợ, nhiều khách đến dự tiệc không khỏi choáng ngợp khi tay chơi này đã cho trưng bày 2 chiếc xe đắt tiền, ngay sân khấu chính, đó là cặp đôi Mercedes-AMG G63 và Rolls-Royce Wraith cùng mang ngoại thất màu trắng.

Trong đó, Rolls-Royce Wraith đã được Huấn "hoa hồng" mua từ lâu, còn chiếc SUV hạng sang Mercedes-AMG G63 được anh tiết lộ là quà tặng cho vợ nhân dịp sinh nhật. Đáng chú ý là 1 bức ảnh chụp lại cảnh Huấn "hoa hồng" có cầm trên tay chiếc biển số có dãy số là 797.97, cặp 97 chính là thể hiện năm sinh của nóc nhà dân chơi này.

Chưa dừng lại ở đó, trong 1 bức ảnh của chiếc xe Mercedes-AMG G63 Huấn hoa hồng tặng vợ, dân mạng đã soi ra được biển số này là X0K-797.97, trong số, ẩn số X này khá thú vị, nếu đây là số 3, biển số này sẽ là 30K - 797.97, đã được công ty đấu giá hợp danh Việt Nam đưa ra đấu giá vào ngày 18/12/2023, trong khoảng thời gian từ 15:00 đến 15:30, với mức trả giá cao nhất là 440 triệu đồng.

Tuy nhiên, trong 1 video khác của Huấn "hoa hồng" được đăng tải lên mạng xã hội Tik Tok vào ngày 23/12/2023, có 1 chiếc xe Mercedes-AMG G63 xuất hiện trong đoàn xe đỗ trước nhà dân chơi này, nó mang màu đen và biển số với dãy số là 941.09, chưa rõ thực hư ra sao.

Huấn "hoa hồng" trong nhiều năm qua gây bất ngờ khi liên tục mua sắm nhiều xe khủng, và lần này, tay chơi Yên Bái đã tặng vợ xe Mercedes-AMG G63 đắt tiền, khiến không ít người tò mò muốn biết Huấn kinh doanh lĩnh vực gì lại giàu có đến vậy.

Về xe Mercedes-AMG G63 mà Huấn "hoa hồng" mới tặng vợ, rất khó để xác định được giá trị thực, vì nếu mua cũ, chiếc G63 này có giá từ 8 tỷ đồng, còn mua mới, giá trên 11,7 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí lăn bánh.

SUV hạng sang Mercedes-AMG G63 được trang bị khối động cơ xăng V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít, sản sinh công suất tối đa 577 mã lực tại vòng tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 850 Nm tại dải tua máy 2.500 - 3.500 vòng/phút.

Sức mạnh này được truyền tới cả 4 bánh thông qua hộp số tự động AMG Speedshift Plus 9 cấp, nhờ đó, vợ chồng Huấn "hoa hồng" có thể trải nghiệm "ông vua địa hình" Mercedes-AMG G63 với thời gian tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong 4,5 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 220 km/h.

Video: Huấn Hoa Hồng tặng vợ sinh nhật Mercedes G63 AMG.

