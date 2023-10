Họp báo tình hình kinh tế – xã hội quý III/2023

Quang cảnh buổi họp báo

9 tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng ủng hộ và nỗ lực lớn của cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 9 tháng đầu năm 2023 ước đạt 6,27% (quý I tăng 7,63%; quý II tăng 4,94%, quý III tăng 6,51%). Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,29%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 5,23% (riêng công nghiệp tăng 2,95%); khu vực dịch vụ tăng 8,12%.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 9 tháng đầu năm ước thực hiện 11.671 tỷ đồng, đạt 73,6% dự toán và bằng 77,48% so với cùng kỳ, trong đó thu nội địa 10.910 tỷ đồng, đạt 74,8% dự toán và bằng 77,97% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 755 tỷ đồng, đạt 60,4% dự toán và bằng 70,56% cùng kỳ. Chi ngân sách địa phương ước thực hiện 24.179 tỷ đồng, đạt 72,91% dự toán.

Tính đến ngày 30/9/2023, tổng vốn đầu tư công năm 2023 đã giải ngân 5.067,259 tỷ đồng, đạt 56,09%KH, trong đó nguồn đầu tư công tập trung tỉnh quản lý đã giải ngân 2.537,281 tỷ đồng, đạt 45,44% KH.

Về thu hút đầu tư, trong năm 2023 (tính đến ngày 30/9/2023), tỉnh đã cấp mới cho 94 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 35.680,0 tỷ đồng; điều chỉnh 128 lượt dự án. Đặc biệt, tỉnh Nghệ An vươn lên vị trí thứ 6/63 địa phương về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh tăng thêm 1.275,21 triệu USD.

Tỉnh cũng đã tổ chức thành công nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn của tỉnh, của đất nước. Tiếp tục giữ vững thành tích giáo dục mũi nhọn; là địa phương đứng thứ 2 cả nước về kết quả thi học sinh giỏi quốc gia, thi tốt nghiệp THPT, nhiều học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi quốc tế. Các hoạt động kết nối cung - cầu lao động tiếp tục được tăng cường; triển khai thu thập thông tin người lao động và thông tin nhu cầu tuyển dụng gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư…Tỉnh đã phân bổ hơn 119,87 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng 4.120 căn nhà cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023 -2025.

Công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, triển khai có hiệu quả các hoạt động đối ngoại. Đặc biệt là tổ chức thành công Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Ban Bí thư Trung ương Đảng chủ trì; Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1059/QĐ-TTg ngày 14/9/2023.

Tuy nhiên, một số chỉ tiêu quan trọng như tốc độ tăng trưởng GRDP 9 tháng, nhất là đối với lĩnh vực công nghiệp không đạt kịch bản tăng trưởng đề ra. Hoạt động sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới và số vốn đăng ký giảm; số doanh nghiệp giải thể và tạm ngừng hoạt động tăng so với cùng kỳ năm 2022. Tỷ lệ giải ngân đầu tư công năm 2023 mặc dù cao hơn bình quân chung cả nước nhưng vẫn thấp hơn so với yêu cầu và cùng kỳ năm 2022...

Tại buổi họp báo, lãnh đạo các sở, ngành đã trả lời 12 vấn đề cơ quan báo chí quan tâm. Đó là việc sáp nhập 3 trường gồm: là Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An và Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Nghệ An n thành Trường Đại học Nghệ An chậm; việc tổ chức dạy và học tiếng anh tăng cường, chất lượng học tiếng anh tăng cường tại các trường học trên địa bàn tỉnh; việc Trường Mầm non Cửa Nam đã bị đem bán đấu giá, quy hoạch xây trường mới bị vướng dẫn đến dự án rơi vào bế tắc, phải đi thuê địa điểm cho học sinh học gây tốn kém ngân sách;…

Phó Giám đốc Sở GĐ& ĐT Nguyễn Văn Khoa cho biết, theo quy định đến ngày 10/10/2023 thì các Phòng Giáo dục và Đào tạo mới phê duyệt cho các Trung tâm Tiếng anh vào tổ chức dạy học tiếng anh tăng cường trong nhà trường. Hiện nay, các phòng GĐ&ĐT chưa phê duyệt cho bất kỳ Trung tâm nào vào tổ chức hoạt động tăng cường trong nhà trường.

Về việc tổ chức dạy học tiếng Anh tăng cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long cho rằng đây là vấn đề báo chí và phụ huynh phản ánh rất nhiều. Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT thì việc cấp phép cho các trung tâm tiếng Anh hoạt động được thực hiện đúng quy định, tuy nhiên đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý Sở GD&ĐT cần phải tăng cường hơn nữa công tác hậu kiểm; quản lý chặt chẽ việc liên kết của các trường.

Phó Chủ tịch UBND TP Vinh Trần Thị Cẩm Tú làm rõ phản ánh về việc Trường Mầm non Cửa Nam phải đi thuê địa điểm dạy học sau khi bán đấu giá địa điểm trường cũ. Hiện nay, thành phố đang hoàn thiện thủ tục quy hoạch vị trí mới xây dựng trường mầm non trình cấp có thẩm quyền phê duyệt

Vấn đề đình công của công nhân Công ty Vietglory, những giải pháp trong thời gian tới để hạn chế tình trạng này. Việc xử lý vi phạm tại Công ty TNHH Châu Tiến (khu công nghiệp Nam Cấm) vi phạm về vệ sinh an toàn lao động trong thời gian dài... cũng được các cơ quan báo chí quan tâm.

Về vấn đề đình công xẩy ra tại Công ty Vietglory, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long cho rằng đây là vấn đề đáng tiếc. Hiện nay tỉnh đang tập trung thu hút đầu tư nên việc để xẩy ra các vụ đình công không đúng trình tự, quy định pháp luật là điều không nên, sẽ ảnh hưởng đến công tác thu hút đầu tư của tỉnh Hiện tỉnh đã ban hành Đề án về phòng ngừa và giải quyết đình công không đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định giai đoạn 2023 – 2025, tính đến năm 2030, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các cơ quan báo chí phổ biến, tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân, công nhân nắm được quy định của nhà nước, chấp hành đúng các quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, các phóng viên đã đặt câu hỏi liên quan đến việc nuôi nhốt Hổ trên địa bàn tỉnh; việc phát triển du lịch chưa tương xướng với tiềm năng và lợi thế của tỉnh; việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chậm…

Phát biểu kết luận họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đánh giá cao sự phối hợp của các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền các hoạt động diễn ra trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Trong thời tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền về những Nghị quyết, cơ chế, chính sách vừa được Trung ương ban hành cho tỉnh Nghệ An để nhân dân biết, đồng tâm hiệp lực với tỉnh triển khai các cơ chế, chính sách. Bên cạnh đó, đề nghị các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền nhiều hơn về công tác chuyển đổi số; Hướng dẫn quy trình thực hiện các thủ tục hành chính để người dân và doanh nghiệp biết, thực hiện tốt hơn công tác cải cách hành chính.

Tăng cường tuyên truyền về các giải pháp ứng phó với biến đổi thời tiết; công tác bình ổn giá, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự trong những tháng cuối năm. Quan tâm tuyên truyền về việc thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn; tuyên truyền, biểu dương về gương các doanh nhân thành đạt trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền kỷ niệm 55 năm chiến thắng Truông Bồn...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở TT&TT tổng hợp các vấn đề nhà báo phản ánh nêu trong họp báo hôm nay giao để tham mưu UBND tỉnh giao các Sở, ngành xử lý, báo cáo trả lời bằng văn bản gửi các cơ quan báo chí. Tiếp tục cập nhật nội dung các nhà báo quan tâm để chuyển đến các cơ quan chuyên môn trả lời. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý các Sở, ngành khi trả lời văn bản không trả lời qua loa, lấy lệ. Đối với các Sở, ngành khi trả lời tại họp báo phải ngắn, gọn, đúng trọng tâm, trọng điểm.

