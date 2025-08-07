Nghệ An phân bổ 500 tỉ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ

Ông Vi Văn Hoàn - ngụ bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An thất thần bên căn nhà bị hư hỏng do mưa lũ - Ảnh: DOÃN HÒA

Đó là nội dung được thống nhất tại phiên họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An do ông Nguyễn Đức Trung - bí thư Tỉnh ủy Nghệ An chủ trì ngày 7-8.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã nghe và thống nhất với đề xuất của Đảng ủy UBND tỉnh về phương án phân bổ 300 tỉ đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai do cơn bão số 3 gây ra từ nguồn ngân sách trung ương cho 4 lĩnh vực: giao thông, nông nghiệp và môi trường, y tế, giáo dục và đào tạo.

Trong đó phân bổ 112 tỉ đồng để hỗ trợ khắc phục đảm bảo giao thông các tuyến đường, sửa chữa cầu treo; phân bổ 100 tỉ đồng hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, khắc phục công trình phòng, chống thiên tai, nước sạch nông thôn.

Phân bổ 38 tỉ đồng hỗ trợ khẩn cấp khắc phục các trung tâm và trạm y tế, mua sắm thuốc, trang thiết bị, dụng cụ làm việc; phân bổ 50 tỉ đồng hỗ trợ sửa chữa, xây dựng mới cơ sở vật chất trường học và mua sắm trang thiết bị dạy học.

Trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An cũng thống nhất quyết định bố trí thêm 200 tỉ đồng từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi chưa phân bổ để tập trung khắc phục thiệt hại về hạ tầng giao thông, trong đó ưu tiên khắc phục quốc lộ 7A, quốc lộ 16 và một số tỉnh lộ.

Trước đó, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định phân bổ và giao bổ sung số tiền 205 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2025 cho các địa phương. Mức kinh phí phân bổ căn cứ vào mức độ thiệt hại và khả năng triển khai thực hiện tại các địa phương.

Hỗ trợ 3 xã gồm Mỹ Lý, Nhôn Mai, Tương Dương bị thiệt hại rất nghiêm trọng, mỗi xã 20 tỉ đồng; 16 xã bị thiệt hại nghiêm trọng và ảnh hưởng được hỗ trợ từ 5-15 tỉ đồng.

Tỉnh cũng đã bố trí hai đợt kinh phí từ nguồn Quỹ Vì người nghèo và cứu trợ tỉnh qua tài khoản Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh là 112 tỉ đồng để hỗ trợ cho các địa phương và người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Ông Trung nhấn mạnh, nhiệm vụ quan trọng nhất đòi hỏi các cấp, ngành, địa phương cần khẩn trương vào cuộc khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống, nhất là những người dân bị mất nhà.

Đợt mưa lũ ngày 22-7 tại Nghệ An do ảnh hưởng từ cơn bão số 3 đã làm 4 người chết, 4 người bị thương; ước tính thiệt hại về tài sản và cơ sở hạ tầng lên tới 3.635 tỉ đồng. Trong đó, có 450 ngôi nhà bị sập, vùi lấp hoặc bị cuốn trôi hoàn toàn; 5.426 ngôi nhà bị ngập sâu.

