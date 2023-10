Nghệ An 'lọt' top 6 cả nước về thu hút vốn FDI

KCN VSIP Nghệ An I tại huyện Hưng Nguyên đã cơ bản được lấp đầy (đạt 96%). Ảnh: Văn Dũng

Báo cáo tại cuộc họp báo tình hình kinh tế - xã hội quý III/2023, ông Nguyễn Văn Trường, Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Nghệ An cho biết, 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh Nghệ An triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh có nhiều khó khăn như thời tiết bất thường, nắng nóng kéo dài, giá cá nguyên vật liệu vẫn có dấu hiệu tăng cao,.. kinh tế thế giới biến động phức tạp, suy thoái kinh tế thế giới làm các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng toàn cầu chậm lại, tăng trưởng thấp... tiếp tục tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và Nghệ An nói riêng.

Tuy nhiên, kinh tế tiếp tục duy trì kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 9 tháng đầu năm 2023 ước đạt 6,27% (quý I tăng 7,63%; quý II tăng 4,94%, quý III tăng 6,51%). Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,29%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 5,23% (riêng công nghiệp tăng 2,95%); khu vực dịch vụ tăng 8,12%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 9/2023 ước tăng 11,37% so với cùng kỳ năm 2022 và tăng 3,32% so với tháng 8/2023. Lũy kế 9 tháng, IIP ước tăng 4,32%. Một số sản phẩm có mức tăng trưởng tốt so với cùng kỳ như sữa các loại tăng 10,09%, thức ăn gia súc tăng 14,44%, bia đóng chai tăng 7,63%, phân bón tăng 27,59%, điện thương phẩm tăng 8,45%, nước máy tăng 1,25%,…

Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 9 ước đạt 10.925,83 tỷ đồng, tăng 30,06% so với cùng kỳ. Lượng khách du lịch ước đạt 7,3 triệu lượt, tăng 23% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch ước đạt 6.730 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An 9 tháng đầu năm ước thực hiện 11.671 tỷ đồng, đạt 73,6% dự toán và bằng 77,48% so với cùng kỳ, trong đó thu nội địa 10.910 tỷ đồng, đạt 74,8% dự toán và bằng 77,97% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 755 tỷ đồng, đạt 60,4% dự toán và bằng 70,56% cùng kỳ.

Chi ngân sách địa phương ước thực hiện 24.179 tỷ đồng, đạt 72,91% dự toán; trong đó, chi đầu tư phát triển ước thực hiện 7.143 tỷ đồng, đạt 77,46% dự toán; chi thường xuyên ước thực hiện 16.694 tỷ đồng, đạt 71,45% dự toán.

Trong năm 2023 (tính đến ngày 30/9/2023), đã cấp mới cho 94 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 35.680 tỷ đồng; điều chỉnh 128 lượt dự án, trong đó điều chỉnh tổng vốn đầu tư 34 lượt dự án (tăng 6.225,4 tỷ đồng). Tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 41.905,4 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2022, số lượng dự án cấp mới tăng 13,2%, số vốn đầu tư cấp mới gấp 1,88 lần.

Đặc biệt, tỉnh Nghệ An vươn lên vị trí thứ 6/63 địa phương về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh tăng thêm hơn 1,27 tỷ USD.

