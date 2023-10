Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc tại Nghệ An về việc ứng phó biển đổi khí hậu, bảo vệ môi trường

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc

Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền của tỉnh Nghệ An luôn quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận chuyên đề của Đảng về ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH), quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đặc biệt, Nghệ An đã ban hành 02 nghị quyết chuyên đề về công tác bảo vệ môi trường là Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 08/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025 và Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 02/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022 - 2030.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời quán triệt sâu rộng đến các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp để phổ biến đến toàn thể cán bộ, đảng viên, các cấp, các ngành, doanh nghiệp và mọi người dân trong tỉnh thực hiện các kết luận, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với BĐKH.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền về lĩnh vực khoa giáo, trong đó có công tác bảo vệ môi trường. Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy còn tăng cường phối hợp nắm bắt thông tin dư luận xã hội để kịp thời định hướng thông tin, tuyên truyền trong xử lý các vụ việc liên quan tới khai thác tài nguyên, ô nhiễm môi trường, gây bức xúc xã hội mà dư luận và nhân dân quan tâm, được các cơ quan báo chí phản ánh; kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng và Nhà nước có liên quan tới vấn đề BĐKH, tài nguyên và môi trường.

Các ý kiến trao đổi của các sở, ngành với Đoàn công tác tập trung vào công tác truyền thông, quan trắc, cảnh báo về môi trường; cơ chế đầu tư nguồn lực bảo vệ môi trường; xây dựng kinh tế tuần hoàn; quản lý tài nguyên, khoáng sản; phòng chống thiên tai; lồng ghép bảo vệ môi trường trong ngành giáo dục; xây dựng và nhân rộng các mô hình hay về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh…

Tại buổi làm việc, tỉnh Nghệ An kiến nghị Trung ương xây dựng các chính sách đầu tư thỏa đáng, phù hợp, đồng bộ cho công tác bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên và đặc biệt là ứng phó BĐKH. Tiếp tục hỗ trợ kinh phí để tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Bố trí, phân bổ các nguồn lực như: Nguồn vốn đầu tư phát triển tập trung, nguồn vốn vay ODA, nguồn vốn BĐKH… để bố trí cho nhiệm vụ chủ động ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường của địa phương. Chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương phối hợp chặt chẽ với địa phương tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các chính sách, pháp luật về đất đai, tài nguyên, môi trường, khí tượng thuỷ văn, BĐKH,... Xây dựng, hoàn thiện đồng bộ các cơ chế, chính sách pháp luật về ứng phó với BĐKH, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Tỉnh Nghệ An cũng đề nghị đoàn công tác kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm có hướng dẫn cụ thể việc thẩm định chấp thuận; giao vị trí, ranh giới, diện tích, tọa độ, độ sâu, thời gian sử dụng biển để có căn cứ cho phép nhà đầu tư khảo sát lập hồ sơ quy hoạch đối với các dự án nhà máy điện gió ngoài khơi; Bộ Công thương sớm ban hành các cơ chế đấu thầu/đấu giá công trình, dự án điện mặt trời để thực hiện việc lựa chọn nhà đầu tư… Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài - Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao kết quả quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề về môi trường của tỉnh Nghệ An. Đặc biệt là công tác chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn đẩy mạnh việc tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng và hiệu quả. Đồng chí Phó Vụ trưởng Vụ tuyên truyền ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của tỉnh và mong muốn Nghệ An tiếp tục quan tâm làm tốt hơn nữa việc quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề về môi trường để đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường. Đồng thời, quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả các loại tài nguyên, phát triển sớm hệ thống cảnh báo thiên tai để giảm thiệt hại cho đời sống và sản xuất. Phát huy vai trò phản biện xã hội về công tác môi trường, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi gây tác động đến môi trường. Thực hiện nghiêm việc thẩm định môi trường đối với các dự án. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về môi trường, nhất là công tác tuyên truyền trên báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường cũng như nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực kinh tế xanh. Trước đó, ngày 09/10 đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương đã đi khảo sát thực tế công tác bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao và phát triển làng nghề tại xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên.