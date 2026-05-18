Học phí đại học đồng loạt tăng: Cân nhắc gì khi chọn trường?

Thí sinh tìm hiểu thông tin tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp 2026. Ảnh: Học viện Phụ nữ Việt Nam.

Khối y dược dẫn đầu về học phí

Theo ghi nhận, nhóm ngành y dược tiếp tục có mức học phí cao nhất mùa tuyển sinh năm nay, dao động khoảng 40 – 80 triệu đồng/năm.

Tại Trường ĐH Y Hà Nội, học phí ngành Y khoa năm học 2026 – 2027 dự kiến khoảng 74,8 triệu đồng/năm, ngành Răng – Hàm – Mặt khoảng 80 triệu đồng, tăng từ vài triệu đến gần 18 triệu đồng so với năm trước.

Trong khi đó, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch công bố mức học phí cao nhất tới 81 triệu đồng/năm cho ngành Y khoa và Răng – Hàm – Mặt, tăng gần 30 triệu đồng so với khóa trước.

Đáng chú ý, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam là trường có mức tăng mạnh nhất khi học phí các ngành Y khoa, Dược học và Y học cổ truyền dự kiến khoảng 56 – 58 triệu đồng/năm, gần gấp đôi năm trước.

Nếu đặt cạnh nhau, có thể thấy cùng ngành Y khoa nhưng học phí giữa các trường chênh lệch khá lớn. Điều này cho thấy thí sinh không chỉ cần quan tâm chất lượng đào tạo mà còn phải tính tới tổng chi phí toàn khóa học, đặc biệt với ngành y có thời gian đào tạo kéo dài.

Không chỉ y dược, các trường thuộc khối kinh tế, truyền thông và ngoại ngữ cũng đồng loạt tăng học phí. ĐH Kinh tế Quốc dân dự kiến thu học phí chương trình chuẩn khoảng 20 – 28 triệu đồng/năm, tăng khoảng 2 – 3 triệu đồng so với năm trước. Các chương trình tiên tiến, chất lượng cao hoặc đào tạo bằng tiếng Anh dao động từ 45 – 70 triệu đồng/năm.

Tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, học phí hệ đại trà dự kiến gần 560.000 đồng/tín chỉ, còn chương trình đã kiểm định chất lượng lên tới gần 1,18 triệu đồng/tín chỉ.

Ở nhóm ngành ngoại ngữ, Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội tăng học phí nhiều ngành như Ngôn ngữ Anh, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc từ khoảng 38 triệu đồng lên 42 triệu đồng/năm.

Cân nhắc các ngành được hỗ trợ học phí

Một xu hướng đáng chú ý là khoảng cách học phí giữa chương trình chuẩn và chương trình chất lượng cao ngày càng lớn. Nhiều chương trình quốc tế hoặc đào tạo bằng tiếng Anh hiện có học phí cao gấp đôi, thậm chí gấp ba chương trình chuẩn. Vì vậy, các chuyên gia tuyển sinh lưu ý thí sinh khi đăng ký xét tuyển cần cân nhắc kỹ về mã ngành, chương trình đào tạo và mức học phí tương ứng trước khi đăng ký xét tuyển, tránh nhầm lẫn giữa chương trình chuẩn và chương trình chất lượng cao dẫn tới áp lực tài chính ngoài dự tính.

Thực tế, ngoài học phí, sinh viên còn phải chi trả tiền thuê trọ, sinh hoạt, giáo trình, thực hành và các chứng chỉ ngoại ngữ. Việc cân nhắc khả năng tài chính của gia đình, lộ trình tăng học phí trong toàn khóa học cũng như cơ hội học bổng, hỗ trợ vay vốn là điều cần thiết trước khi quyết định đăng ký xét tuyển.

TS Hoàng Ngọc Vinh - nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp (Bộ GDĐT) cho rằng, các em và gia đình nên quan tâm tới các ngành được Nhà nước hỗ trợ để giảm áp lực tài chính. Trong đó, hiện nay sinh viên sư phạm tiếp tục được miễn học phí và hỗ trợ sinh hoạt phí theo quy định.

Ngoài sư phạm, một số chuyên ngành y tế đặc thù như Lao, Phong, Tâm thần, Giải phẫu bệnh, Giám định pháp y, Pháp y tâm thần tại các cơ sở đào tạo công lập theo chỉ tiêu Nhà nước cũng được miễn toàn bộ học phí nhằm thu hút nhân lực cho các lĩnh vực đang thiếu hụt nghiêm trọng. Dù không phải ngành “hot” như Y khoa hay Răng – Hàm – Mặt, đây vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc với những thí sinh thực sự phù hợp, bởi vừa giảm gánh nặng chi phí vừa có nhu cầu việc làm ổn định.

Một hướng khác đang được nhiều chuyên gia khuyến khích là các ngành STEM – gồm khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Theo đề xuất mới của Bộ GDĐT, từ năm học 2026, khoảng 15 nhóm ngành STEM trọng điểm có thể được hưởng học bổng và hỗ trợ tài chính lên tới hàng triệu đồng mỗi tháng nhằm phục vụ chiến lược phát triển công nghệ quốc gia. Đây là nhóm ngành được đánh giá có nhu cầu nhân lực lớn trong nhiều năm tới, đặc biệt ở các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, dữ liệu lớn, an ninh mạng hay tự động hóa.

Thực tế, nhiều phụ huynh hiện bắt đầu thay đổi quan điểm chọn ngành. Nếu trước đây ưu tiên chủ yếu là “ngành hot”, thì nay yếu tố chi phí đào tạo, cơ hội học bổng và khả năng tìm việc sau tốt nghiệp được đặt lên bàn cân rõ ràng hơn. Dù vậy, các chuyên gia cũng lưu ý rằng miễn học phí không nên trở thành lý do duy nhất để chọn ngành. Điều quan trọng nhất vẫn là năng lực, sở thích và khả năng gắn bó lâu dài với nghề nghiệp.

Tác giả: Thu Hương

Nguồn tin: daidoanket.vn