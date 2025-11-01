Hỗn chiến trên sân bóng khiến cảnh sát phải nổ súng chỉ thiên, 14 thẻ đỏ cho hai đội

Video

Ngày 28-11, ẩu đả dữ dội sau trận đấu ở Bolivia khiến cảnh sát phải nổ súng chỉ thiên và lựu đạn cay để vãn hồi trật tự. Trọng tài đã rút 14 thẻ đỏ phạt 11 cầu thủ và 3 huấn luyện viên, bác sĩ của hai đội.