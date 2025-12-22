MacBook Pro M5 2025 có đáng mua không? So sánh với MacBook Pro M4

Sự thật là MacBook Pro M5 không thay đổi thiết kế nhưng lại có bước tiến lớn về hiệu suất xử lý, khả năng chạy AI on-device và độ sáng hiển thị ngoài trời. Bài viết này sẽ phân tích chi tiết sự khác biệt giữa MacBook Pro M5 và MacBook Pro M4, từ hiệu năng, GPU, AI, đến thời lượng pin, giúp bạn đưa ra quyết định mua máy chính xác nhất.

MacBook Pro M5 và M4: sự khác biệt bắt đầu từ chip xử lý

Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở chip M5. Dù vẫn giữ cấu trúc CPU 10 nhân, Macbook Pro M5 với M5 sử dụng tiến trình 3nm N3P mới, giúp tăng hiệu năng đa nhân từ 15–25% so với M4 trong các bài test thực tế. Cả hai đều nhanh, nhưng M5 mang lại khả năng xử lý ổn định hơn trong tác vụ có thời gian chạy dài như render video, xử lý dữ liệu hoặc training mô hình nhẹ.

Ngoài CPU, GPU trên M5 lại là yếu tố quyết định nhất. GPU 10 nhân của M5 tích hợp thêm Neural Accelerator – một kiến trúc mà M4 không có. Điều này giúp các tác vụ như xử lý ảnh AI, dựng hình thời gian thực, hiệu ứng video và mô phỏng 3D diễn ra nhanh hơn đáng kể. Đối với công việc sáng tạo nội dung chuyên nghiệp, GPU M5 tạo ra mức chênh lệch rõ ràng, đặc biệt trong các ứng dụng tối ưu cho Apple Silicon.

AI on-device: M5 thắng tuyệt đối

Trong khi M4 vẫn sử dụng Neural Engine cũ, M5 lại mang đến thế hệ Neural Engine + Neural Accelerator mới, tạo ra nền tảng AI mạnh hơn mà không cần phụ thuộc cloud. Những tác vụ như tách nền ảnh, upscale video, xử lý âm thanh, tạo nội dung AI, hoặc chạy các mô hình machine learning cỡ nhỏ sẽ được xử lý trực tiếp trên máy với tốc độ cao hơn.

Apple đang xây dựng hệ sinh thái Apple Intelligence tập trung vào AI, và M5 chính là nền tảng tối ưu đầu tiên dành cho hệ thống này. Nếu bạn muốn một chiếc máy “future-proof” cho 3–5 năm tới, M5 rõ ràng là lựa chọn tốt hơn. Các sản phẩm Macbook luôn được ưu tiên những công nghệ mới nhất.

Màn hình: M5 vượt trội về độ sáng SDR ngoài trời

MacBook Pro M4 và M5 đều sở hữu màn hình Liquid Retina XDR 14.2 inch, độ phân giải 3024 × 1964, độ sáng XDR 1600 nit và hỗ trợ ProMotion 120Hz. Điểm mới của M5 nằm ở độ sáng SDR ngoài trời được nâng lên đến 1000 nit, giúp màn hình hiển thị rõ ràng hơn trong môi trường nắng gắt hoặc ánh sáng mạnh.

Trong khi đó, M4 chỉ đạt khoảng 600 nit SDR, dẫn đến trải nghiệm ngoài trời không tốt bằng. Đây là khác biệt dù nhỏ nhưng lại rất có giá trị với những người thường làm việc di động hoặc sử dụng laptop ở quán cà phê, ngoài trời, sân bay,…

Thời lượng pin: M5 tối ưu tốt hơn trên thực tế

Dù có cùng dung lượng pin 72.4Wh, MacBook Pro M5 mang lại thời gian sử dụng ấn tượng hơn, nhờ tiến trình mới và tối ưu của Apple Silicon. M5 xem video online đến 24 giờ, duyệt web Wi-Fi đến 16 giờ – cao hơn mức trung bình của M4 khoảng 10–15%.

Điều này thể hiện rõ nhất khi chạy ứng dụng hỗn hợp: chỉnh sửa ảnh nhẹ, code, làm slide, mở nhiều tab Chrome. M5 duy trì hiệu suất ổn định mà không giảm xung nhịp nhiều khi pin còn thấp, trong khi M4 có xu hướng giảm hiệu năng nhẹ để bảo vệ nhiệt độ và tuổi thọ pin.

Cổng kết nối: M5 vẫn dùng Thunderbolt 4, không thay đổi

Điểm khác biệt về cổng kết nối hầu như không có. M5 sử dụng 3 cổng Thunderbolt 4, HDMI, SDXC và MagSafe 3, trong khi M4 Pro/M4 Max sử dụng Thunderbolt 5.

Điều này nghĩa là nếu bạn muốn băng thông tối đa 120Gb/s hoặc đang dùng setup cần xuất nhiều màn hình ngoài độ phân giải cao, M4 Pro/M4 Max vẫn nhỉnh hơn. Nhưng với đa số người dùng, Thunderbolt 4 của M5 vẫn quá đủ để cắm SSD tốc độ cao, dock đa cổng hoặc màn hình 6K.

Khả năng chạy đa màn hình: tương đương M4 tiêu chuẩn

MacBook Pro M5 hỗ trợ màn hình ngoài tương tự M4 tiêu chuẩn:

*2 màn hình 6K 60Hz

hoặc

*1 màn hình 6K + 1 màn hình 4K 144Hz qua HDMI

Nếu cần setup từ 3–4 màn hình trở lên, bạn sẽ cần các bản Pro/Max, không phải M5.

Hiệu năng sử dụng thực tế: M5 mạnh hơn, mượt hơn, ổn định hơn

Khi so sánh M5 với M4 trong các tác vụ thực tế, M5 cho thấy sự vượt trội đáng kể ở các nhóm công việc:

*Xử lý file RAW dung lượng lớn

*Tạo hiệu ứng video

*Dựng video 4K và 8K timeline nặng

*Render layer phức tạp trong After Effects

*Chạy mô hình AI cỡ nhỏ–trung bình

*Làm việc đa nhiệm (10–20 tab Chrome + ứng dụng đồ họa)

Sự chênh lệch có thể đạt từ 15–45% tùy trường hợp. Đối với người dùng chuyên nghiệp, khoảng cách này là rất đáng giá.

Có đáng mua không?

Câu trả lời phụ thuộc vào thiết bị hiện tại của bạn:

1. Bạn đang dùng MacBook M1 hoặc Intel → NÊN NÂNG CẤP NGAY

Sự khác biệt quá lớn: hiệu năng, màn hình, pin, AI, nhiệt độ, sự ổn định.

2. Bạn đang dùng MacBook M2 → NÊN NÂNG CẤP NẾU LÀM VIỆC SÁNG TẠO

Dân designer, editor, coder hưởng lợi rất nhiều từ GPU mới và AI.

3. Bạn đang dùng MacBook M3 hoặc M4 tiêu chuẩn → TÙY NHU CẦU

Khi nào nên nâng cấp?

*Làm multimedia hoặc video chuyên sâu

*Cần AI on-device mạnh

*Làm việc ngoài trời nhiều

*Cần pin lâu hơn

Khi nào không cần nâng cấp?

*Chỉ dùng tác vụ văn phòng cơ bản

*Không chạy AI, 3D, render nặng

*M4 vẫn còn rất mạnh cho nhu cầu hiện tại

Kết luận

MacBook Pro M5 là một bản nâng cấp thông minh của Apple với trọng tâm là hiệu năng AI, GPU mạnh hơn, màn hình sáng hơn và tối ưu năng lượng tốt hơn. Nó đặc biệt phù hợp cho người dùng sáng tạo nội dung, coder, nhiếp ảnh, dựng phim và những ai muốn một chiếc laptop theo kịp xu hướng AI vài năm tới.

Nếu bạn đang dùng M1, M2 hoặc Intel, đây là thời điểm hoàn hảo để nâng cấp. Với người dùng M3 và M4, quyết định sẽ phụ thuộc vào mức độ bạn cần các tính năng mới của M5.

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn