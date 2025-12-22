Nghệ An đặt mục tiêu thu hút hơn 35 nghìn tỷ đồng vào Khu kinh tế đông nam năm 2026

Năm 2026, Nghệ An đặt mục tiêu thu hút 35 nghìn tỷ đồng vào khu kinh tế đông nam.



Năm 2025, mặc dù kinh tế toàn cầu biến động, Khu kinh tế đông nam vẫn khẳng định vai trò "đầu tàu" và đạt nhiều kết quả nổi bật.

Tổng vốn đầu tư năm 2025 ước đạt gần 31.000 tỷ đồng, vượt 23% kế hoạch. Đặc biệt, vốn FDI tiếp tục bùng nổ hơn 1 tỷ USD, dự kiến Nghệ An tiếp tục duy trì vị thế vững chắc trong top 10 địa phương thu hút vốn FDI lớn nhất cả nước. Các tập đoàn lớn như Foxconn, Mega Texlite liên tục điều chỉnh tăng vốn.

Các khu công nghiệp như VSIP, WHA giai đoạn 1, 2 và Hoàng Mai I đã được lấp đầy nhanh chóng; VSIP 2 và 3, WHA 2 và Hoàng Mai 2 đang tiếp tục đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng và cũng đã thu hút được một số dự án lớn.

Quang cảnh hội nghị.

Năm 2025, các dự án lớn đi vào hoạt động như Sunny, Radiant, Luxshare, Runergy… không chỉ đóng góp trực tiếp vào kim ngạch xuất khẩu và ngân sách, mà còn giúp Nghệ An chuyển dịch nguồn thu từ đất sang sản xuất, kinh doanh bền vững.

Năm 2026, Khu kinh tế đông nam đặt mục tiêu thu hút 35.000-40.000 nghìn tỷ đồng; trong đó vốn đầu tư FDI khoảng 1,4-1,6 tỷ USD. Đến năm 2030, Khu kinh tế đông nam mở rộng là một trong hai khu vực động lực tăng trưởng của tỉnh.

Ông Lê Tiến Trị, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế đông nam phát biểu tại hội nghị.

Ông Lê Tiến Trị, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế đông nam cho rằng: Dự báo năm 2026 và giai đoạn tiếp theo thu hút FDI Nghệ An sẽ còn tích cực khi hạ tầng giao thông hoàn thiện như: Đường sắt tốc độ cao bắc-nam, cao tốc đường bộ qua Nghệ An, việc nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Vinh và khởi công cảng nước sâu Cửa Lò (dự kiến vận hành đầu năm 2027) sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh cực lớn. Ngoài ra, Dự án điện khí LNG Quỳnh Lập gắn với cảng biển Đông Hồi sẽ triển khai ngay đầu năm 2026, bảo đảm an ninh năng lượng cho sản xuất công nghiệp.

Đặc biệt, hiện tại các khu công nghiệp VSIP, WHA và Hoàng Mai có sẵn quỹ đất hơn 1.000ha, trong đó hơn 600ha là mặt bằng sạch, sẵn sàng đón nhận các dòng vốn quy mô lớn ngay lập tức. Cùng với đó là nguồn lao động, thủ tục hành chính... sẽ là triển vọng thu hút đầu tư, đặc biệt là FDI trong thời gian tới.

Một góc Khu công nghiệp VSIP.

Tại hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến, tham luận của các nhà đầu tư, doanh nghiệp thẳng thắn nêu lên những khó khăn, vướng mắc từ đó đề xuất những giải pháp, kiến nghị để tỉnh Nghệ An tiếp tục đạt được những kết quả tích cực trong thu hút FDI, cũng như giải pháp để thu hút và giữ chân người lao động,...

Ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Khu kinh tế đông nam đã đạt được trong năm 2025, đồng chí Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: Thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung hoàn thành các đồ án quy hoạch, bảo đảm đi trước một bước và có tầm nhìn dài hạn; hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu, bảo đảm kết nối các khu chức năng trong khu kinh tế và hạ tầng giao thông quốc gia (hệ thống cảng biển, sân bay, đường cao tốc...).

Đồng chí Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội nghị.

Thu hút có chọn lọc, ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường và có khả năng dẫn dắt, hình thành chuỗi cung ứng tại chỗ. Đồng thời, giải quyết triệt để bài toán nguồn nhân lực chất lượng cao; chủ động kết nối, đặt hàng các trường đại học, cao đẳng đào tạo, cơ sở đào tạo nghề để đáp ứng nhu cầu thực tế về lao động của doanh nghiệp; xây dựng hệ sinh thái giáo dục-nghề nghiệp gắn liền với sản xuất.

Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và các thiết chế văn hóa, y tế, giáo dục trong khu kinh tế, để người lao động an cư, lạc nghiệp, gắn bó lâu dài, doanh nghiệp phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, tỉnh sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua mọi rào cản, từ thủ tục đầu tư, xây dựng, giải phóng mặt bằng, triển khai thi công, vận hành sản xuất, thương mại và chính sách thuế quan.

