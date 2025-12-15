Đàn trâu thả rông ‘tung tăng’ trên cao tốc Bắc - Nam

Nguồn tin: znews.vn
Xe buýt đâm trúng container trên cao tốc, 7 người tử vong thương tâm
Tài xế gây tai nạn vì đột ngột bất tỉnh khi lái xe, vẫn bị phạt nặng
Người đàn ông bị bỏng vì nước hấp bánh bao văng ra từ xe bị va chạm
Người tham gia giao thông trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng (Hà Tĩnh) bất ngờ khi phát hiện một đàn trâu chạy rông xuất hiện trên làn đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
