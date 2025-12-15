Thời gian:
Đàn trâu thả rông ‘tung tăng’ trên cao tốc Bắc - Nam

Người tham gia giao thông trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng (Hà Tĩnh) bất ngờ khi phát hiện một đàn trâu chạy rông xuất hiện trên làn đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

